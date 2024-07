Marwan Barghouti vietti kesäkuun alussa 65-vuotissyntymäpäiväänsä yksin ahtaassa ja pimeässä eristyssellissä Megiddon vankilassa Israelissa parinkymmenen kilometrin päässä Nasaretin kaupungista.

Hän tuskin tiesi, että hänen vapauttamisestaan neuvoteltiin parhaillaan Egyptin ja Qatarin välityksellä osana Gazan rauhansuunnitelmaa.

Barghoutin toinen olkapää on ollut sijoiltaan maaliskuusta asti. Hän ei ole saanut hoitoa vammoihinsa eikä hänelle ole tehty kunnollista lääkärintarkastusta.

Alastomaksi riisuttua Barghoutia raahattiin käsiraudoista vankilakäytävän lattiaa pitkin vankilan osaan, jossa ei ole valvontakameroita. Siellä hänet hakattiin tajuttomaksi. Lukuisien pahoinpitelyjen seurauksena Barghouti ei myöskään näe toisella silmällään.

Sellissä ei ole patjaa, lakanoita eikä peseytymismahdollisuutta. Aiemmin toisessa vankilassa vartijat toivat sellin ulkopuolelle kaiuttimet, joista kailotettiin Israelin kansallishymniä 12 tuntia päivässä.

Barghoutin vankilaoloista ja terveystilanteesta raportoivat muun muassa The Guardian ja Al Jazeera. Tiedot perustuvat Barghoutin israelilaisen asianajajan kuvauksiin vierailusta vankilassa kaksi kuukautta sitten.

Israelin kidutuksen vastaisen järjestön johtaja Tal Steiner pitää Marwan Barghoutin kohtelua selvänä kidutuksena.

Steinerin mukaan palestiinalaisten poliittisten vankien pahoinpitelystä ja seksuaalisesta nöyryyttämisestä on tullut Gazan sodan aikana pikemminkin sääntö kuin poikkeus. Vankeja estetään nukkumasta, pidetään nälässä tai jätetään ilman heidän tarvitsemiaan lääkkeitä. Vartijat ovat myös ampuneet vankeja kumiluodeilla ja suihkuttaneet selleihin kyynelkaasua.

Viime lokakuun jälkeen ainakin kymmenen palestiinalaista on kuollut Israelin vankiloissa pahoinpitelyn tai lääkehoidon puutteen seurauksena.

YK:n palestiinalaispakolaisten avustusjärjestön UNRWA:n raportin mukaan Gazasta kotoisin olevia vankeja on pakotettu olemaan polvillaan silmät sidottuina 16 tuntia päivässä. Heitä on hakattu metallitangoilla, heidän päälleen on virtsattu, ja koiria on usutettu heidän kimppuunsa. Järjestön palestiinalaisia työntekijöitä on vesikidutettu.

Israelin vankiloissa on parhaillaan ainakin 9 500 palestiinalaista miehitetyltä Länsirannalta, useimmat ilman minkäänlaisia syytteitä tai oikeudenkäyntiä. Gazassa on pidätetty ainakin 5 000 palestiinalaista ja viety salaisiin pidätyskeskuksiin.

Marwan Barghouti on ollut 22 vuotta yhtäjaksoisesti vankilassa Israelissa. Hänet tuomittiin vuonna 2004 viiteen elinkautiseen vankeusrangaistukseen osallisuudesta Israelissa tehtyihin terrori-iskuihin, joissa kuoli viisi siviiliä.

Todisteet Barghoutin osallisuudesta terrori-iskuihin olivat hatarat. Hän kiisti syytteet eikä suostunut puolustautumaan oikeudenkäynnissä, jota hän piti laittomana.

Barghouti vangittiin ensimmäisen kerran 15-vuotiaana osallistumisesta Fatah-järjestön toimintaan. Palestiinan vapautusliike Fatah oli tuolloin kielletty Israelissa ja miehitetyillä alueilla. Vankilassa hän kävi lukion loppuun ja opetteli puhumaan sujuvasti hepreaa.

Myöhemmin hän opiskeli kansainvälistä politiikkaa ja oli aktiivinen opiskelijapolitiikassa, kunnes palestiinalaisten ensimmäisen kansannousun aikana Israelin viranomaiset karkottivat hänet seitsemäksi vuodeksi Jordaniaan.

Oslon rauhansopimuksen jälkeen Barghouti palasi perheineen kotiin. Hänet nimitettiin Fatah-puolueen pääsihteeriksi miehitetyllä Länsirannalla ja valittiin palestiinalaisalueiden parlamenttiin.

Rauhansopimuksen rauettua hän toimi vuonna 2000 alkaneen palestiinalaisten toisen kansannousun keskeisenä organisoijana. Israelin erikoisjoukot vangitsivat hänet vastaoperaatiossa Ramallahissa vuonna 2002.

Marwan Barghouti on palestiinalaisten keskuudessa ylivoimaisesti suosituin poliitikko ja vahvin ehdokas Palestiinan tulevaksi johtajaksi, kunhan Gazan sota aikanaan päättyy ja Länsirannan palestiinalaishallinnon itsevaltiaasta presidentistä Mahmud Abbasista aika jättää.

Palestiinan Nelson Mandelaksi kutsuttu Barghouti on valmis sopuun Israelin kanssa. Hän kannattaa Palestiinan tilanteen ratkaisuksi kahden valtion mallia, jossa Israel vetäytyy miehitetyiltä alueilta ja Israelin rinnalle luodaan Länsirannan ja Gazan muodostama itsenäinen Palestiinan valtio.

Egyptin ja Qatarin välittämissä neuvotteluissa on esitetty tulitaukoa Gazaan ja Hamasin hallussa edelleen olevien kymmenien israelilaisten panttivankien ja Israelin vankiloissa olevien palestiinalaisten samanaikaista vapauttamista. Viime marraskuussa Hamas vapautti yli sata panttivankia vastineeksi 240 palestiinalaisvangin vapaudesta.

Hamasin ehtona viimeisten panttivankien vapauttamiselle on ollut pysyvä tulitauko ja Israelin joukkojen vetäytyminen Gazasta, avustuskuljetusten pääsy Gazaan sekä tuhansien palestiinalaisten vapauttaminen Israelin vankiloista.

Hamas ilmoitti jo helmikuussa, että kilpailevaa Fatah-puoluetta edustava Marwan Barghouti oli ensimmäinen henkilö mahdollisessa vanginvaihdossa vapautettavien palestiinalaisvankien listalla.

Yhdysvaltojen presidentin Joe Bidenin kesäkuun alussa esittämässä rauhansuunnitelmassa puhutaan kuuden viikon tulitauosta, Israelin joukkojen asteittaisesta vetäytymisestä Gazasta sekä palestiinalaisvankien vapauttamisesta Israelin vankiloista vastineeksi sille, että Hamas vapauttaa viimeiset israelilaiset panttivangit.