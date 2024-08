Kauas on tultu niistä päivistä, kun vain kourallinen kuubalaisia pääsi internetiin. Kun mobiilidatapalvelut avattiin Kuubassa kaikelle kansalle vuonna 2018, yhteydet kasvoivat räjähdysmäisesti. Nykyään 11 miljoonan asukkaan Kuubassa on 7,6 miljoonaa matkapuhelinliittymää joista 6,8 miljoonassa on internet-yhteys.

Kuubalaisen tietojenkäsittelijöiden liiton UIC:n puheenjohtajan Ailyn Febles Estradan mukaan digitalisaation kasvu on sittemmin hidastunut.

Tieto- ja viestintätekniikan laajentaminen on Kuuban hallinnon ensisijaisia tavoitteita ja valtio on lanseerannut lukuisia teknologian kasvuohjelmia. Feblesin mukaan varsinaisia investointeja on kuitenkin tehty kauppasaarrosta ja talouskriisistä kärsivään saarivaltioon vain vähän.

Käyttäjien määrä onkin kasvanut tarvittavaa infrastruktuuria huomattavasti nopeammin, jonka vuoksi Kuubassa on yksi maailman hitaimmista mobiiliverkoista, 3,77 megabittiä sekunnissa. Kuuba on hännillä myös kiinteän valokuidun osalta, jonka nopeus on 2,69 megabittiä sekunnissa. Näillä nopeuksilla päivittäinen netin käyttö on vaikeaa.

Vanhukset verkotta

Digitalisaation kelkasta ovat syrjäseutujen asukkaiden lisäksi pudonneet myös muut haavoittuvassa asemassa olevat kuubalaiset, kuten vanhukset. Heidän osuutensa Kuuban väestöstä on merkittävä. Vuoden 2022 lopussa yli 60-vuotiaiden osuus koko väestöstä oli 22,3 prosenttia ja vanhusten osuuden ennustetaan kasvavan.

– Digitaalinen kuilu on suurin ikääntyneiden keskuudessa. Heillä on pienemmät tulot ja he ovat riippuvaisia muiden avusta. Monet ovat yksin, mikä tekee heistä entistä haavoittuvampia, Febles sanoo.