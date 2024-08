Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä on valinnut kansanedustaja Aino-Kaisa Pekosen uudeksi puheenjohtajakseen. Eduskuntaryhmä teki valinnan kesäkokouksessaan Joensuussa.

Pekonen on ollut kansanedustajana vuodesta 2011 lähtien, ja edellisellä vaalikaudella hän toimi sosiaali- ja terveysministerinä. Riihimäellä asuva Pekonen on valittu eduskuntaan Hämeen vaalipiiristä ja on alkuperäiseltä ammatiltaan lähihoitaja.

Ennen puheenjohtajaksi nimitystään Pekonen oli ryhmän varapuheenjohtaja. Hän on toiminut eduskuntaryhmän puheenjohtajana myös aikaisemmin, vuosina 2015–19.

Furuholm ja Meriluoto varalle

Ensimmäiseksi varapuheenjohtajakseen eduskuntaryhmä valitsi kansanedustaja Timo Furuholmin Varsinais-Suomen vaalipiiristä.

Furuholm on ensimmäisen kauden kansanedustaja, Turun kaupunginvaltuutettu ja Varsinais-Suomen aluevaltuutettu. Ennen poliittista uraansa hän tuli tunnetuksi ammattilaisjalkapalloilijana muiden muassa turkulaisessa FC Interissä sekä saksalaisessa Hallescher FC:ssä.

Toisena varapuheenjohtajana jatkaa Laura Meriluoto, ensimmäisen kauden kansanedustaja Savo-Karjalan vaalipiiristä. Meriluoto on tehnyt työuransa sosiaalialan järjestöissä, ja hän on perehtynyt erityisesti heikoimmin pärjäävien ihmisten aseman parantamiseen.

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä kokoontui kesäkokouksessa Joensuussa. Ryhmän edellinen puheenjohtaja Jussi Saramo jätti tehtävän tultuaan valituksi europarlamenttiin.