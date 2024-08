Kongon demokraattisessa tasavallassa kehittynyt m-rokon uusi muunnos on levinnyt yli kymmeneen toiseen Afrikan maahan ja myös mantereen ulkopuolelle. Afrikassa tartuntoja on jo yli 17 000, kun vielä kaksi vuotta sitten tapauksia oli vain runsas 7 000. Afrikkalaiset tutkijat varoittivat taudista jo vuosia ennen kuin se muodostui epidemiaksi.

M-rokkovirusta on kolme päämuunnosta, clade I, clade II ja clade Ib. Näistä clade Ib on sekä tappavin että herkin tarttumaan. Juuri se havaittiin Ruotsissa elokuun puolivälissä ja se on leviämässä paitsi Afrikan ulkopuolelle, myös uusiin Afrikan maihin, kuten Keniaan.

Kiireistä valmistautumista

Kenia on kiireellä valmistautumassa m-rokon vastaiseen taisteluun. Maan kaikki kansanterveydellisiin hätätiloihin erikoistuneet keskukset on aktivoitu, laboratorioita valmistellaan m-rokon testausta varten ja 120 ammattilaista on pantu töihin tukahduttamaan kaikki taudin puhkeamiset alkuunsa. Kenia on saamassa lahjoittajilta kansanterveyskatastrofin torjumiseen 16 miljoonan Yhdysvaltain dollarin apupaketin.

Keniassa on kiihdytetty tautitestausta ja elokuun alun jälkeen jo yli 250 000 ihmistä on testattu. Toistaiseksi maasta on löydetty vasta yksi varmistettu clade Ib -tartunta, mutta tutkija, tohtori Onyango Ouma uskoo tapauksia olevan enemmän. Leviämistä edistää se, että Kenia on Itä-Afrikan liikenteellisiä keskuksia.

Kenialla on viiden maan kanssa 35 rajanylityspaikkaa ja lisäksi Intian valtameren satamakaupungit, joten liikennettä riittää. Varmistettu taudinkantaja on Ugandasta Kenian Mombasaan matkalla ollut rekkakuski.

Unohtuneet opetukset

Ouma valittaa, että m-rokko on tunnistettu ja tunnustettu maailmanlaajuiseksi terveysuhaksi vasta nyt, kun se on levinnyt Afrikan mantereen ulkopuolelle.

– Lähinnä Kongon demokraattisessa tasavallassa m-rokkoon kuolleet yli 500 ihmistä eivät riittäneet nostamaan taudin profiilia. Afrikkalaiset tutkijat soittivat varoituskelloja jo kauan ennen vuoden 2022 epidemiaa ja pyysivät turhaan globaalilta kansanterveysyhteisöltä lisäinvestointeja taudin diagnosointiin, torjumiseen ja hallintaan, Ouma toteaa.

– Niin kauan kuin m-rokko pysytteli Kongon demokraattisen tasavallan syrjäisillä maaseutualueilla, yhteisöt saivat pärjätä taudin kanssa omin neuvoin. M-rokon julistaminen globaaliksi vaaraksi on askel oikeaan suuntaan, mutta samalla todiste tautien torjunnassa vallitsevasta vakavasta kansakuntien välisestä eriarvoisuudesta, Ouma sanoo.

– Nyt kun on selvinnyt, että m-rokkoviruksen tappava clade Ib -muunnos tarttuu seksuaalikontaktissa ja voi sitä kautta levitä kaikkialle maailmaan, myös Afrikan ulkopuolelle, tautia vastustetaan kovalla touhulla. Reaktio tulee liian myöhään ja vaikuttaakin, että covid-19:n opetukset ovat jo unohtuneet.