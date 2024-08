Vasemmistoliitto on perustajajäsenenä uudessa eurooppalaisessa vasemmistopuolueessa, jonka nimi on Euroopan vasemmistoliitto planeetan ja ihmisten puolesta. Englanniksi puolueen nimi on European Left Alliance for the Planet and the People, ja sen lyhenne on ELA.

ELA kertoo toimivansa punavihreiden, feminististen puolueiden yhteistyöelimenä. Sen tavoitteena on työskennellä sellaisen Euroopan puolesta, missä kansainvälinen yhteistyö, työntekijöiden oikeuksien vahvistaminen, rauha, solidaarisuus, tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus määrittävät kehityksen suunnan. ELA kertoo kamppailevansa reilun ekologisen siirtymän puolesta.

– ELA puolustaa kansainvälistä oikeutta, demokratiaa, ihmisoikeuksia ja oikeudenmukaisempaa talouspolitiikkaa. Teemme töitä, jotta kaikilla olisi kestävä tulevaisuus, kertoo ELA:n perustamisessa mukana ollut vasemmistoliiton europarlamentaarikko Jussi Saramo.

Uuteen eurooppalaiseen puolueeseen kuuluu joukko vasemmistopuolueita ympäri Eurooppaa. Mukana perustamassa uutta puoluetta ovat Suomen vasemmistoliiton lisäksi Ruotsin Vänsterpartiet, Tanskan Enhedslisten, Portugalin Bloco de Esquerda, Espanjan Podemos, Puolan Razem ja Ranskan La France Insoumise.

Suomen vasemmistoliitto valitsi edustajikseen ELA:n hallitukseen varsinaiseksi jäseneksi kautensa päättäneen europarlamentaarikko Silvia Modigin ja varajäseneksi europarlamentaarikko Jussi Saramon.