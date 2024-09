Jos halutaan edistää afrikkalaisten tyttöjen koulutuksellisia mahdollisuuksia, paras keino on investoida naispuolisiin opettajiin ja rehtoreihin, kertoo Afrikan Unionin ja Unescon yhteisraportti Educating Girls and Ending Child Marriage in Africa. Raportti julkistettiin heinäkuun 2.–5. päivä Etiopian Addis Abebassa järjestetyssä ensimmäisessä panafrikkalaisessa konferenssissa, joka käsitteli tyttöjen ja naisten koulutusta.

Monissa Afrikan maissa alle viidennes toisen asteen opettajista on naisia, ja rehtoreista vielä harvempi. Naisopettajat todistetusti kohentavat tyttöjen koulumenestystä ja koulussa pysymistä yli perusasteen. Lisäksi naispuoliset opettajat itsekin usein jatkavat ammatissaan kauemmin kuin mieskollegansa.

Jos tyttöjen halutaan jatkavan koulunkäyntiä loppuun asti, naispuolisten opettajien ja rehtorien määrää on lisättävä. He toimivat tytöille roolimalleina, jotka motivoivat jatkamaan opintoja.

Naisopettajien ja -rehtorien puute on osaltaan johtanut suureen koulupudokkaiden määrään, vähäisiin opillisiin saavutuksiin ja lapsiavioliittojen yleisyyteen. Jos tytöt pysyvät koulussa loppuun asti, lapsiavioliitot ja sukupuolten eriarvoisuus vähenevät.

Koulutuksen perustaa vahvistettava

”Kasvattamalla investointeja tyttöjen koulutukseen saadaan mittavia taloudellisia hyötyjä, sen lisäksi että se on yksinkertaisesti oikein. Tämä vaatii keskenkasvuisiin tyttöihin kohdistuvia interventioita, mutta myös koulutuksen perustaa tulisi kohentaa paremman opetuksen ja johtajuuden kautta”, raportissa kirjoitetaan.

Koulutuksen perustan heikkoudesta kielii se, että 40 prosenttia koulusta pudottautuneista on tehnyt niin siksi, ettei koulussa ole ollut opetusta. Tämä koskee sekä tyttöjä että poikia. Opettajien läsnäolo parantaisi automaattisesti ja merkittävästi kaikkien koulumenestystä. Opettajien itsensä tulisi myös olla nykyistä paremmin koulutettuja.

Raportin mukaan osaamistason nosto lisäisi opettajan ammatin houkuttelevuutta ja huomioisi naiset paremmin. Raportti paljastaa, että Afrikan maissa opettamista ei ajatella työurana eikä myöskään täsmällisesti määritellä ammatin eri pätevyysasteita. Suuri osa opettajista on myös tyytymättömiä työhönsä, joten paremman koulutuksen ja palkkauksen lisäksi tarvitaan työn parempaa järjestämistä.

Riittävien koulutusmahdollisuuksien tarjoaminen tytöille ja naisille tuo valtavia myönteisiä vaikutuksia koko yhteiskunnalle. Perheiden tulot ja elintaso nousevat, lapsiluku laskee, terveys ja ravitsemus paranevat ja yleinen hyvinvointi lisääntyy. Lisäksi lähisuhdeväkivalta vähenee ja naisten päätöksentekokyky kotitalouksissa kohenee.