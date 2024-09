Vasemmistoliiton europarlamentaarikko Jussi Saramo on huolissaan tänään tiistaina julkaistun Euroopan tilintarkastustuomioistuimen raportin tuloksista. Raportissa nostetaan esiin EU:n elpymis- ja palautumistukivälineen ilmastovaikutuksia.

Euroopan tilintarkastustuomioistuimen raportissa analysoidaan koronapandemian jälkimainingeissa luodun elpymis- ja palautumisvälineen vaikutuksia vihreään siirtymään jäsenvaltioissa.

Paketista tuli investointiohjelma

”Positiivisia ympäristövaikutuksia on haluttu liioitella.”

Saramo muistuttaa siitä, että kun pandemian jälkeen luodun satojen miljardien eurojen tukivälineen toimeenpanoa suunniteltiin, Suomessa todettiin, että oma elvytys oli jo nostanut maan jaloilleen.

– EU-paketti muuttuikin ennen kaikkea investointiohjelmaksi, jolla Eurooppa päivitettäisiin kestämään tulevia kriisejä ja siirtymään oikeudenmukaisella tavalla pois fossiilisista polttoaineista. Elpymisvälineestä 37 prosenttia piti alunperin suunnata ilmastotoimiin. Komission mukaan tämä luku nousi jo suunnitteluvaiheessa yli 42 prosenttiin, hän toteaa tiedotteessaan.

Vaikutusten liioittelua

Nyt julkaistun raportin mukaan tukivälineellä rahoitettujen hankkeiden vaikutukset vihreään siirtymään eivät kuitenkaan ole olleet johdonmukaisia ja lisäksi ne ovat olleet irrallaan EU:n muista ilmastotavoitteista.

Saramo toteaakin nyt näyttävän siltä, että elpymisvälineen monilla käyttökohteilla on kyllä saatu lisää työtä ja talouskasvua, mutta niiden positiivisia ympäristövaikutuksia on haluttu liioitella.

– On surullista, että EU-rahoja on käytetty viherpesuun. Näin ei saisi olla. Tarvitsemme kipeästi lisää ilmastoimia, mutta näillä on oltava aidosti tutkittuja vaikutuksia, Saramo kommentoi raportin tuloksia.

– Jarrua ei ole varaa painaa, mutta opiksi pitää ottaa ja tehdä jatkossa paremmin. Meillä ei ole varaa viherpesuun.