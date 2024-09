Siinä, että perussuomalaisten kansanedustaja pyrkii suututtamaan eri mieltä olevat rasistisella kielenkäytöllä, ei ole mitään uutta. Käytöksestä tarjoili esimerkin viikonloppuna perussuomalaisten varapuheenjohtaja, hallintovaliokunnan puheenjohtaja Mauri Peltokangas.

Peltokangas kirjoitti vanhaa viestiään mukailevan tekstin Facebook-sivuilleen. Siinä hän iloitsi, kuinka Ylivieskan Kärkkäinen-kaupalla ”Mogadishun murretta ei vieläkään juuri kuule ja vuohipaimen ammattina on yhä näillä leveysasteilla harvinainen, eikä ainakaan käyntimme aikana näkynyt ainoatakaan kamelia tai lentävää mattoa parkissa”.

Tämä toi Peltokankaalle hänen omien sanojensa mukaan hyvän ja rauhallisen mielen. Samaan hengenvetoon Peltokangas kirjoitti, kuinka loistavaa on halpa bensan hinta.

ILMOITUS ILMOITUS

Päivitystä riensi kommentoimaan myös perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra – leikkisän humoristiseen sävyyn totta kai.

”Kyllä on niin halpaa pensaa, että kameli tulisi kalliimmaksikin?”, Purra kirjoitti leikkisän hymiön kera.

Viesti on tyypillinen perussuomalaisen poliitikon kirjoittama. Viestin sävy on sellainen, että sitä voi perustella ”reippaan humoristisena”, minkä lisäksi siinä flirttaillaan sopivasti omia ja provosoidaan vastustajia. Kärkkäinen-kaupan perustaja Juha Kärkkäinen kun on tunnettu yhteyksistään äärioikeistolaisiin liikkeisiin.

Peltokangas kommentoi kirjoitustaan molemmille iltapäivälehdille. Haastatteluissa hän muistutti, että aiempaa kirjoitusta käsiteltiin niin käräjä- kuin hovioikeudessakin. Molemmissa asteissa syytteet kiihottamisesta kansanryhmää vastaan kaatuivat.

Sen jälkeen haastattelut etenevät perinteiseen tapaan. Lehdistö kysyy, onko kirjoitus rasistinen, minkä Peltokangas luonnollisesti kiistää.

Uusi vanha tieto

Peltokankaan ala-arvoinen kielenkäyttö ei ole uusi asia, se on hänen tavaramerkkinsä. Sekään ei ole uusi asia, että perussuomalaiset haluavat korostaa, kuinka he suhtautuvat hallituksen rasisminvastaiseen ohjelmaan. Siitä tuskin kukaan enää puhuu parin viikon päästä, koska käytännössä ohjelma on ollut kuollut alusta asti.

Pääministeri Petteri Orpon (kok.) juhlallisesti avaamasta ohjelmasta on tullut yleinen naurun aihe. Siitä Orpo saa syyttää itseään, ovathan perussuomalaiset hänen johtamassaan hallituksessa.

Pitäisikö jälleen uudesta perussuomalaisen poliitikon viljelemästä rasismista nousta kohu? Ehkä ei, koska siinäkään ei ole mitään uutta.

Perussuomalaisten projektin onnistumista on tietyssä mielessä pakko ihailla. Harva jaksaa enää pohtia, miten eduskunnan mittareilla korkea-arvoinen poliitikko voi käyttää suht raakaa ja rasistista kieltä.

Tolpat ovat todellakin siirtyneet.