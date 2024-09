Vasemmistoliiton kansanedustaja Minja Koskela on huolissaan tasavallan presidentti Alexander Stubbin eilisistä lausunnoista liittyen asekauppaan Israelin kanssa.

Tampereella vieraillut presidentti Stubb korosti, että ei hän näe mitään riskejä siinä, että Suomi on lisännyt merkittävästi strategisten asejärjestelmien ostoa Israelista.

Kasnsanedustaja Koskela on eri mieltä.

– Itse näen tässä vakavan moraalisen riskin, hän toteaa.

– Jos Suomen ulkopolitiikan linjana on arvopohjainen realismi, niin arvoilta putoaa pohja siinä vaiheessa, jos aseita ostetaan maasta, joka suorittaa Gazassa kansanmurhaa, Koskela sanoo.

Demokraattinen keskustelu puuttuu

Koskela kiinnittää huomiota myös linjamuutokseen suhteessa Israelista ostettaviin aseisiin: Helsingin Sanomat kuvasi asekaupan muutosta viittaamalla vuoteen 2010, jolloin tuolloin ulkoministerinä toiminut Stubb ja puolustusministeri Jyri Häkämies (kok) vakuuttivat eduskunnan kyselytunnilla asekaupan olevan Israelin kanssa ”hyvin vähäistä ja tarkoin kontrolloitua”.

– Ottaen huomioon, että neljätoista vuotta myöhemmin presidentti Stubb korostaa, ettei kiihtyvällä tahdilla kasvaneeseen aseiden ostoihin Israelista liity ongelmia, on asiassa tapahtunut selkeä linjamuutos, josta ei olla käyty demokraattista keskustelua, Minja Koskela muistuttaa.

– Lisäksi on niin, että jos EU asettaisi Israelille pakotteita – joita vasemmistoliitto kannattaa – ei Suomen asema aseita ostaneena maana olisi ongelmaton, Koskela sanoo.

Moraalisia kysymyksiä

Koskela korostaa, että aseiden ostoon Israelista liittyy moraalisia kysymyksiä, jotka on ostopäätöksissä hänen mukaansa sivuutettu.

– Suomen asevientiä säädellään niin kansallisesti kuin kansainvälisesti, mutta asetuonnin valvonta on huomattavasti vähemmän säänneltyä. Vasemmistoliitto on jo pitkään ollut sillä kannalla, että asevientiä koskeva valvonta olisi ulotettava myös aseiden tuontiin, ja ihmisoikeusarvioinnin ja humanitaarisen oikeuden tavoitteiden huomioimisen on oltava osa kaikkea asekauppaa, Minja Koskela sanoo.

”Suomen asevientiä säädellään niin kansallisesti kuin kansainvälisesti, mutta asetuonnin valvonta on huomattavasti vähemmän säänneltyä.”

– Jos Suomi sitoo asehankintansa sotaa käyvään maahan, jonka linja on vieläpä Venäjän suhteen pidättyväinen, niin tietenkin se on ongelma, Koskela toteaa.

Toinen kysymys liittyy hänen mukaansa siihen, missä määrin aseiden osto legitimoi Israelin toimia Gazassa.

– Itse en pidä moraalisesti kestävänä, että hankimme näitä aseita – ja vieläpä kiihtyneellä tahdilla. Kaikki asekauppa Israelin kanssa täytyy lopettaa, kunnes Gazaan saadaan pysyvä tulitauko ja panttivangit on vapautettu, Koskela sanoo.