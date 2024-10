Iltapäivällä kuuman auringon laskiessa Dubain vanhassakaupungissa Deirassa on oikein viihtyisää. Kanaalin rannalla juodaan teetä tai sokeriruokomehua. Metroaseman kupeessa olevalla aukiolla skeittaillaan ja eri maista tulleet nuoret hengailevat älypuhelinten kanssa. Pienessä puistikossa afrikkalaismiehet höntsäävät jalkapallon kanssa, ja vieressä toiset hikoilevat kuntopiirissä.

Nepalilaisia, intialaisia, etiopialaisia ja korealaisia pieniä kuppiloita on vieri vieressä, ja melkein joka korttelissa tarjotaan konekirjoituspalveluja.

Mahdollisia epäkohtia ei juuri näe täällä katukuvassa.

Emiraattien johtajat vastustivat kiivaasti arabimaiden takavuosien kansannousua.

Dubaissa on neljä miljoonaa asukasta ja Arabiemiraateissa kaikkiaan kymmenen miljoonaa. Asukkaista 90 prosenttia on töiden perässä maahan tulleita siirtolaisia.

Eniten siirtolaisia on Intiasta, Pakistanista, Bangladeshista, Filippiineiltä, Iranista, Egyptistä, Nepalista ja Itä-Afrikan maista.

Aasiasta, Lähi-idän maista ja Afrikasta tulevat siirtolaiset ovat pääasiassa töissä palveluammateissa, kuljetusalalla, satamissa, rakennustyömailla, puhtaanapidossa, vartijoina ja kotiapulaisina.

Palkat ovat vaatimattomat mutta usein moninkertaiset verrattuna siihen, mitä siirtolaiset ansaitsisivat kotimaissaan.

EU-maista, Britanniasta ja Yhdysvalloista tulleet työskentelevät usein yksityisissä yrityksissä, kiinteistöalalla, taloushallinnossa, pankeissa tai insinööreinä.

Syntyperäiset Arabiemiraattien kansalaiset palkataan yleensä töihin valtionhallintoon tai valtion ja emiraattien hallitsijoiden omistamiin yhtiöihin.

Qatarin siirtolaisten työoloja arvosteltiin kovasti kaksi vuotta sitten jalkapallon MM-kisojen alla. Matalapalkkaisten siirtolaisten asema ei silti ole yhtään sen parempi Arabiemiraateissa.

Emiraattien työlakien mukaan siirtolaisilla on oikeus vuosilomaan ja äitiyslomaan sekä oikeus irtisanomisajan palkkaan ja majoitukseen 30 päivän ajan etsiessään uutta työpaikkaa. Yli kahdeksan tunnin työpäivät ovat kiellettyjä ilman työntekijän suostumusta ja asianmukaista ylityökorvausta.

Todellisuudessa näitä kaikkia määräyksiä rikotaan säännönmukaisesti. Lisäksi palkkoja ei usein makseta ajallaan, asuntolat ovat ahtaita ja likaisia, ja työntekijöiden passit takavarikoitaan, vaikka se on laitonta.

Kuumuuden takia ulkotöitä ei periaatteessa saisi tehdä kesäkuukausina keskellä päivää, mutta tätäkään sääntöä ei usein noudateta.

Heikoin tilanne on kotiapulaisilla. Filippiineiltä ja Afrikan maista tulleilla kotiapulaisilla työpäivät voivat olla ympärivuorokautisia, ja päivän ruuaksi annetaan kuppi teetä ja pari siivua leipää. Monia kotiapulaisia pahoinpidellään ja käytetään seksuaalisesti hyväksi.

Arabiemiraatit on maailman kahdeksanneksi suurin öljyntuottaja ja kymmenenneksi suurin maakaasun tuottaja. Öljy- ja maakaasuvarojensa ansiosta Arabiemiraatit on maailman kuudenneksi rikkain maa mitattuna kansantulolla asukasta kohden.

Maan tunnetuin nähtävyys on maailman korkein rakennus, Dubaissa sijaitseva 828 metriä korkea Khalifan torni, joka on saanut nimensä Abu Dhabin edesmenneen emiirin mukaan. Tornitalon kupeessa on maailman suurin ostoskeskus Dubai Mall. Pian Dubaissa on myös maailman suurin lentokenttä.

Hiukan erikoisempi superlatiivi lienee Dubain kehys, 150 metrin korkeuteen ulottuva kehyksen muotoinen teräsrakennelma, jonka ylätasanteella on näköalapaikka. Kyseessä on tietysti maailman suurin kehys.

Dubain vanhankaupungin kultabasaarista löytyy puolestaan maailman suurin kultasormus. Lasivitriinissä näytillä oleva tekele on halkaisijaltaan 70 senttiä ja painaa 63 kiloa.

Dubain muita ylpeyksiä ovat maailman suurimpiin satamayhtiöihin lukeutuva DP World sekä lentoyhtiö Emirates. Molemmat tunnetaan maailmalla myös urheilusponsoroinnista. Golfin maailmankiertue on nimetty Dubain satamayhtiön mukaan, ja Emiratesin nimeä kantavat jalkapallojoukkueet Arsenal, Real Madrid ja AC Milan.

DP World ja Emirates ovat molemmat käytännössä Dubain hallitsijan, šeikki Mohammed bin Rashid al Maktoumin, omistuksessa.

Myönteisestä julkisuuskuvastaan huolimatta Arabiemiraatit on täydellinen diktatuuri, jossa ei ole minkäänlaista sananvapautta, kokoontumisvapautta tai oikeutta osoittaa mieltä. Ihmisoikeuspuolustajia ja demokraattisten uudistusten kannattajia on tuomittu pelkistä somepostauksista pitkiin vankeusrangaistuksiin.

Heinäkuussa 43 tunnettua ihmisoikeusaktivistia tuomittiin elinkautiseen vankeuteen terroristijärjestön perustamisesta. Syytteiden mukaan miehet kuuluivat poliittista islamismia kannattavaan Muslimiveljeskuntaan, joka kiellettiin Arabiemiraateissa vuonna 2014. Tuomion saaneista osa on istunut vankilassa jo kymmenen vuoden ajan.

Dubaissa hallitsijan mielivalta on kohdistunut myös perheenjäseniin. Šeikki Mohammed al Maktoumin tytär, prinsessa Latifa, siepattiin purjeveneestä Intian rannikolla vuonna 2018, kun hän oli paennut Dubaista vietettyään sitä ennen siskonsa kanssa vuosia kotiarestissa.

Emiraattien hallitsijat pitävät pahimpana vihollisenaan poliittista muutosta kannattavia islamisteja. Emiraattien johtajat vastustivat kiivaasti arabimaiden takavuosien kansannousua. Arabiemiraatit ovat osallistuneet sisällissotiin Libyassa, Jemenissä, Somaliassa ja Sudanissa. Sudanin verisessä sisällissodassa Arabiemiraatit tukevat kapinallisia RSF-joukkoja, joita syytetään kansanmurhasta Darfurin maakunnassa.