Vientivetoinen työmarkkinamalli on myrkkyä sukupuolten tasa-arvolle.

Näin arvioi vasemmistoliiton kuopiolainen kansanedustaja Laura Meriluoto. Hän on ehdolla europarlamentaarikko Li Anderssonin seuraajaksi puolueen puheenjohtajana. Puheenjohtajasta on käynnissä jäsenäänestys.

Vientivetoinen palkkamalli on osa pakettia, jonka tavoite on murskata ay-liike. Näin toteaa puolestaan vasemmistoliiton helsinkiläinen kansanedustaja Minja Koskela, joka myös on ehdolla puolueensa puheenjohtajaksi.

Kolmas puoluejohtajaehdokas on vantaalainen Gashaw Bibani.

Tasa-arvotyö romukoppaan

Eduskunnassa keskustellaan tänään keskiviikkona iltapäivällä vientivetoisesta työmarkkinamallista, joka rajoittaisi valtakunnansovittelijan toimia. Sovittelija ei voisi esittää esimerkiksi julkisen sektorin ja palvelualojen työntekijöille vientialoja korkeampia palkankorotuksia.

Laura Meriluodon mukaan tämä osoittaa konkreettisesti, että hallitus ei välitä siitä vuosikymmenien työstä, jota samapalkkaisuuden eteen on tehty.

– Selvää on, että vientivetoinen työmarkkinamalli heikentää naisvaltaisten alojen palkkakehitystä. Samaa tai samanarvoista työtä tekeville on kuitenkin maksettava samaa palkkaa sukupuolesta riippumatta. Näin sanoo tasa-arvolaki, ja näin sanoo terve järki, Meriluoto toteaa keskiviikkona lähettämässään tiedotteessa.

Ei yllättänyt

Minja Koskela pitää hallituksen esitystä vientimallista epäreiluna, mutta ei yllättävänä.

– Hallituksen tavoite on alusta asti ollut toteuttaa työnantajan tahtoa ja heikentää työntekijöiden asemaa muun muassa palkkadumppauksella, josta tässäkin esityksessä on kyse, Koskela huomauttaa omassa tiedotteessaan. Myös hän on huolissaan mallin vaikutuksesta tasa-arvokehitykseen.

– Erityisen härskiksi vientivetoisen palkkamallin tekee se, että naisten palkkakehitys laahaa lähtökohtaisesti miesten palkkojen perässä, hän sanoo.

Hänen mukaansa kyse on kuitenkin myös laajemmasta kokonaisuudesta kuin yhdestä epäreilusta esityksestä.

– Vientivetoinen palkkamalli on osa kokonaisuutta, jolla hallitus haluaa laittaa ay-liikkeen lopullisesti polvilleen. Ei ole sattumaa, että työelämäheikennyksistä lakko-oikeuden rajaukset tuotiin eduskunnalle ensimmäisten joukossa. Niin haluttiin varmistaa, että epäreiluja esityksiä on vaikeampi protestoida. Samalla halutaan näyttää duunareille kaapin paikka, Koskela sanoo.

Hän kehotta katsomaan suurta kokonaisuutta.

– On nähtävä se laajempi ideologinen kehys, joissa heikennyksiä ajetaan kuin käärmettä pyssyyn: hallituksen pääasiallinen tavoite on heikentää hyvinvointivaltion rakenteita ja murskata ay-liike, jotta oikeistolaista politiikkaa päästäisiin tekemään ilman kansalaisyhteiskunnan kritiikkiä.

”Tasa-arvoinen palkkaus on ihmisoikeus”

Myöskään Meriluoto ei ole yllättynyt. Hän jätti jo vuosi sitten hallitukselle kirjallisen kysymyksen vientivetoisesta palkkamallista. Ministerin vastaus osoitti hänen mukaansa, että hallitus ei ole kiinnostunut millään tavalla mallin vaikutuksista sukupuolten tasa-arvoon.

– Hallitus ei selkeästi halua tunnistaa ja tunnustaa naisvaltaisten alojen merkitystä kilpailukyvylle ja tuottavuudelle, hän arvioi.

Segregaatio eli suomalaisten työmarkkinoiden vahva jakautuminen sukupuolen mukaan on yksi hidaste palkkakehitykselle. Meriluoto muistuttaakin, että jotta oikeudenmukainen palkkaus toteutuu, Suomessa tulee tehdä myös työehtosopimusrajoja ylittävää palkkavertailua.

– Aina on painotettava myös sitä, että samapalkkaisuuden edistäminen ei ole mikään valintakysymys. Tasa-arvoinen palkkaus on keskeinen perus- ja ihmisoikeus, jota jokaisen hallituksen on yksiselitteisesti velvollisuus aktiivisesti edistää.

Eduskunnan täysituntokeskustelu alkaa kello 14.