Vasemmistoliitto ei hyväksy oikeistohallituksen niin sanottua vientimallia, jolla sinetöidään julkisen sektorin, palvelualojen ja naisvaltaisten alojen pysyvä palkkakuoppa.

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Aino-Kaisa Pekonen syyttää pääministeri Petteri Orpon (kok.) oikeistohallitusta historiallisen työntekijävihamieliseksi. Hän piti vasemmistoliiton ryhmäpuheen, kun eduskunta tiistaina käsitteli välikysymystä hallituksen palkkamallilaista. Välikysymyksen takana ovat kaikki oppositiopuolueet.

– Pääministeri Orpo yrittää uskotella, ettei hallituksen tavoite ole estää hoitajien tai opettajien palkankorotuksia. Mutta sehän tämän koko lain tavoite todellisuudessa on, Pekonen sanoi.

Irrottautuminen edessä?

Pekosen mukaan hallitus pyrkii vientimallillaan sitomaan valtakunnansovittelijan kädet, jotta vuoden 2022 palkkaohjelman kaltainen ratkaisu ei voisi jatkossa toistua. Tuolloin sote- ja kasvatusalalle saatiin neuvoteltua historiallinen ja välttämätön kolmivuotinen palkkaohjelma.

– Mikä pahinta, palkkakuoppamallilla kannustetaan työnantajia irrottautumaan palkkaohjelmasta jo ensi keväänä, jolloin sote-ammattilaisille luvatut palkankorotukset jäisivät toteutumatta. Tuskin törkeämmin työntekijöitä voisi enää kohdella, Pekonen sanoo.

Pekonen arvioi, että hallitus on puolensa valinnut, ja se on työnantajan puoli. Hänen mukaansa oikeistohallitus yrittää asettaa eri työntekijäryhmiä toisiaan vastaan. Eri alojen työntekijöillä on tässä vain hävittävää.

– Ikään kuin hoitajat, koulunkäyntiavustajat tai myyjät uhkaisivat teollisuustyöntekijän asemaa. Näin ei tietenkään ole. Kaikki työntekijät kärsivät, kun sopimisen vapauteen puututaan lainsäädännöllä, hän painotti.

Kansantalouden turvaajat

Pekosen mielestä Orpon hallitus on myös historiallisen naisvihamielinen. Hän kertoo olevansa vihainen siitä, miten hallitus kohtelee lähihoitajia ja muita naisvaltaisten alojen työntekijöitä. Hän on itsekin taustaltaan lähihoitaja.

Hän toteaa Orpon hallituksen näkevän hoitajat, poliisit, laitoshuoltajat, keittäjät ja monet muut tärkeää työtä tekevät ihmiset vain kustannustaakkana ja kansantalouden kokonaisedun vaarantajina

Pekonen taas uskoo, että talouskasvu ja kansantalouden kokonaisetu syntyvät hyvinvoinnista.

– Kun ihmiset ovat terveitä, osaavia ja hyvinvoivia, se luo talouskasvua, hän sanoo.

– Mutta kun ihmiset ovat sairaita, epätoivoisia ja vailla tarvittavaa koulutusta, ei viennille ja talouskasvulle ole edellytyksiä. Olisiko nyt jo oikea aika nähdä julkisen sektorin työntekijät kansantalouden kokonaisedun turvaajina.