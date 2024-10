Maataloudessa työskentelevä José Duval Mata oli palaamassa pelloilta kotiinsa Bajo Lempaan, kun poliisi pysäytti hänet. Repusta löytyneiden tyhjien eväsrasioiden perusteella poliisi päätteli, että hän toimitti ruokaa jengiläisille.

Vuonna 2022 El Salvadorissa alkoi presidentti Nayib Bukelen toimesta poikkeustila ja pahamaineisten jengien hajottaminen. Tähän mennessä hallinto on vanginnut 82 000 henkilöä, joiden epäillään kuuluvan rikollisjengeihin.

Poikkeustilan alkaessa poliisi ryhtyi ratsaamaan myös maalaiskunta Bajo Lempan nuoria kalastajia ja maanviljelijöitä. Alueella pidätettiin noin 230 ihmistä, joita syytetään jengiläisiksi.

José Duvalkin pidätettiin ja hän päätyi 40 000 vangin megavankilaan, jonka Bukele rakennutti jengirikollisille.

Väkivalta väheni, vankeja kuolee



”Maailman cooleimmaksi diktaattoriksi” itseään tituleeraava uuspopulistinen Bukele aloitti toisen kautensa El Salvadorin presidenttinä heinäkuussa. Valtaosa asukkaista hyväksyy Bukelen jengien vastaisen taistelun, sillä hän on onnistunut hajottamaan maan rikollisryhmät ja kääntämään korkeat murhatilastot laskuun.

Bukelen väkivallan vastaisessa politiikassa on kuitenkin kääntöpuolensa. Pidätetyt ovat joutuneet tutkintavankeuteen epämääräisin perustein, heidän oikeuttaan puolustukseen on rajoitettu, eivätkä he ole saaneet asianmukaista oikeudenkäyntiä vaan heitä on tuomittu massiivisissa joukko-oikeudenkäynneissä, Yleisamerikkalainen ihmisoikeuskomissio Comisión Interamericana de Derechos Humanos toteaa raportissaan. Lisäksi noin 265 poikkeustilan aikana vangittua ihmistä on kuollut vankiloissa, mukaan lukien neljä lasta, selviää ihmisoikeusjärjestö Cristosalin julkaisemasta raportista.

Syyttömät viruvat vankiloissa



Jengiläisten ohella vankilaan on joutunut myös määrittelemätön joukko ihmisiä, joilla ei ole mitään tekemistä jengirikollisuuden kanssa.

Nekin, jotka on oikeuden päätöksellä todettu syyttömiksi, viruvat yhä vankiloissa. Pelkästään Bajo Lempan alueella on tiedossa kymmeniä tapauksia, joissa jengirikollisina tuomitut vangit ovat edelleen vangittuina, vaikka heidät on sittemmin todettu syyttömiksi. Pidätettyjen äidit ja muut omaiset yrittävät saada perheenjäseniään takaisin vapauteen. Yksi heistä on José Duvalin äiti Marcela Alvarado.

– Poikani ei ole jengin jäsen. Hän työskenteli maatalousosuuskunnassa ja ajoi traktoria, sanoo Alvarado.

Poikansa pidätyksestä kuultuaan, Alvarado ryhtyi toimiin. Hän hankki asiakirjoja todistaakseen, ettei Duval ollut jengin jäsen. Asiakirjoissa todettiin, että Duval työskenteli traktorinkuljettajana ja että hän omisti pienen tontin, jolle aikoi rakentaa talonsa. Lisäksi yhteisön ihmiset todistivat, että Duval oli hyvä ihminen.

Kahdesti vapautettu yhä tyrmässä



Todisteiden perusteella Duval määrättiin ehdonalaiseen vapauteen jo syyskuussa 2022. Vankilan ovet eivät kuitenkaan avautuneet, sillä rangaistuslaitosten pääosasto ei noudattanut tuomarin päätöstä. Tuomioistuimen kesäkuussa 2023 antama toinen päätös puolsi ensimmäistä päätöstä, mutta Duval pysyy yhä vangittuna.

– Minulla on kaksi oikeuden päätöstä poikani vapauttamisen puolesta, mutta odotan yhä hänen vapauttamistaan, Alvarado sanoo.

Duvalin ja kymmenien muiden Bajo Lempassa syyttömiksi todettujen vankien tilanne vaikuttaa lohduttomalta. On tavallista, että viranomaiset yksinkertaisesti jättävät oikeuden päätökset huomiotta ilman mitään perusteita.

ILMOITUS ILMOITUS

El Salvadorissa ei ole lakia, vaan täällä vallitsee autoritäärisyys. Tämä on vain yksi esimerkki siitä, että tuomareilla ei ole valtaa oikeuslaitoksissa. Kyseessä on oikeusvaltioperiaatteen täydellinen alistaminen yhden puolueen ja ennen kaikkea yhden henkilön, presidentti Nayib Bukelen, eduille, Bajo Lempan uhrien omaisten komitean jäsen Salvador Ruiz Bajo sanoo.

Komitea ja uhrien omaiset ovat tehneet 230 pidätyksestä 134 tutkintapyyntöä selvittääkseen, onko pidätykset ja vangitsemiset tehty laillisesti. Mielivaltaisesti tehtyjen pidätysten määrä saattaa olla tätäkin suurempi, mutta osa omaisista ei uskalla viedä asiaa eteenpäin.