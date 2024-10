Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tuoreiden tietojen mukaan huumemyrkytyksiin eli yliannostuksiin menehtyi Suomessa viime vuonna 253 ihmistä. Näistä 89, eli 35 prosenttia oli alle 25-vuotiaita.

– Vaikka jokainen huumemyrkytyskuolema on tragedia, on hälyttävää, että uhreista näin suuri osa on nuoria, ja että joukossa on myös myös alaikäisiä, Sanna Kailanto Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta sanoo. Hän on huumekuolemien ehkäisyn asiantuntijaryhmän puheenjohtaja.

Kaksi vuotta sitten kohuttiin ennätyksellisestä huumekuolemien määrästä, kun vuoden 2021 luku tuli tietoon. Tuolloin huumekuolemia oli enemmän kuin kertaakaan mittaushistorian aikana eli vuodesta 2006. Niitä oli 289.

Jokainen huumemyrkytyskuolema on tragedia.

Vuoteen 2022 ne vähentyivät 250:een.

Päihdetyötä tekevät järjestöt ovat syvästi huolissaan huumekuolemien määrän kasvusta ja vaativat nopeita ja konkreettisia toimenpiteitä tilanteen muuttamiseksi.

– Meillä on jo kattavasti tietoa siitä, mitä tarvitaan huumekuolemien ehkäisemiseksi, mutta riittävä poliittinen tahto niiden toteuttamiseen puuttuu, Tukikohta ry:n toiminnanjohtaja Ron Furman sanoo.

Hän arvioi, että hoitoon pääsyn helpottaminen ja nykyisten palveluiden vahvistaminen ovat keskeisiä toimenpiteitä, mutta myös uusia haittoja vähentäviä keinoja on kokeiltava ja otettava käyttöön.

– Lisäksi on tärkeää lisätä tietoa yliannostusten ehkäisystä. Erityisesti nuorilla on usein puutteita tiedoissaan erilaisten aineyhdistelmien riskeistä, ja tämä yhdistettynä aineiden helppoon saatavuuteen muodostaa merkittävän riskin, Furman painottaa.