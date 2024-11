Pohjois-Syyriassa lapset kärsivät yleisesti nälästä, sairauksista ja aliravitsemuksesta. Ne ovat seurausta köyhyydestä ja kehnoista elinoloista, ostovoiman romahduksesta ja kaikkien peruselintarvikkeiden hintojen noususta.

Terveyskeskuksessa työskentelevä lastenlääkäri Nour al-Abbas kertoo, että vastaanotolle tulee entistä enemmän lapsia. Tarttuvat taudit lisääntyvät lasten keskuudessa ja tilannetta pahentaa se, että pakolaisleireillä ihmisten on pakko turvautua saastuneeseen veteen. Lisäksi äidit yleisesti yrittävät pärjätä menemättä lääkäriin ja kun he viimein vievät lapsensa hoitoon, nämä ovat jo perin huonossa kunnossa.

– Lapset ovat suurimmassa vaarassa joutua aliravituiksi imetyksen lopettamisen jälkeen. Jotkut naiset ovat kuitenkin haluttomia imettämään. Heillä on siihen useita syitä, joista tärkein on äidin oma aliravitsemus, al-Abbas sanoo.

ILMOITUS ILMOITUS

Unicefin mukaan arviolta yhdeksän kymmenestä syyrialaisesta lapsesta ei saa riittävästi ravintoa. Yli 500 000 alle viisivuotiasta lasta Idlibissä ja pohjoisessa Aleppossa tarvitsee kiireesti apua akuuttiin aliravitsemukseen ja runsas 100 000 lasta kärsii vakavasta lihasten ja rasvakudosten kadosta. Krooninen aliravitsemus aiheuttaa lapsille peruuttamatonta ruumiillista ja henkistä vahinkoa ja loukkaa heidän ihmisoikeuksiaan.

Tautien yleisyys, puutteellinen hygienia, maansisäinen pakolaisuus ja työmahdollisuuksien niukkuus pahentavat tilannetta. Pohjois-Syyrian perheistä yli 90 prosenttia elää köyhyysrajan alapuolella ja runsas 40 prosenttia myös näkee nälkää. Pakolaisleirien kaikki asukkaat luokitellaan rutiköyhiksi.

Tyttären kasvu pysähtyi

Viisivuotiaan Nour al-Hammoudin perhe on joutunut pakenemaan Idlibin eteläpuolelta Idlibin pohjoispuolelle pikapikaa kyhättyyn pakolaisleiriin lähelle Turkin rajaa. Tyttö kärsii akuutista aliravitsemuksesta ja on äärimmäisen laiha. Hänen äitinsä ei halua kertoa nimeään.

– Tyttäreni vastustuskyky on hyvin heikko ja hän kärsii kasvun pysähtymisestä ja alituisesta sairastelusta. Köyhyytemme takia emme voi tarjota tyttärelleni hänen tarvitsemiaan ravinteita. Mieheni on sotavamman vuoksi työtön, ja tässä leirissä humanitaarinen apu on olematonta, äiti kertoo.

Äiti lisää, että hän vei tyttärensä lastenlääkärille terveyskeskukseen. Lääkäri vahvisti, että tyttö kärsi aliravitsemuksesta ja määräsi lääkkeitä ja ravintolisiä. Tyttären tila heikkenee päivä päivältä ja äiti on voimaton.

Hiivaa ja sokeria

Samah al-Ibrahimilla, 33, ei ole varaa äidinmaidon korvikkeeseen yhdeksänkuukautiselle vauvalleen. Se on hidastanut lapsen kasvua ja heikentänyt terveyttä.

– Mieheni työskentelee rakennuksilla pitkää päivää ja saa siitä kolme Yhdysvaltain dollaria päivässä. Meillä on hädin tuskin varaa perustarpeisiin, joten emme voi ostaa maitoa läheskään joka päivä. Oman aliravitsemukseni vuoksi en pysty imettämäänkään, al-Ibrahim sanoo.

Maidon ja äidinmaidon korvikkeen sijasta al-Ibrahim ruokkii poikaansa keitetyllä riisillä ja leivontahiivalla ja sokerilla.

Ahdistuksen vallassa

Sanaa al-Barakat, 35, puolestaan on joutunut vakavan ahdistuksen valtaan saatuaan tietää, että hänen kaksivuotias Rim-tyttärensä kärsii akuutista aliravitsemuksesta ja kasvun hidastumisesta. Tyttö on kriittisessä tilassa ja välittömän hoidon tarpeessa.

– Lääkäri diagnosoi, että Rim potee vakavaa aliravitsemusta, joka on aiheuttanut aivojen surkastumista ja hidastanut motoristen taitojen karttumista. Hänellä on puhevaikeuksia ja voimattomuutta, eikä hän halua leikkiä muiden lasten tavoin. Hän on kääntynyt sisäänpäin, al-Barakat selittää.

Al-Barakat kertoo, että Rimin lisäksi myös tämän sisarukset kärsivät aliravitsemuksesta. Useimpina päivinä äiti onnistuu tarjoamaan lapsilleen vain yhden aterian.