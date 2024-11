24-vuotias opiskelija Margaret Natabi pidätettiin heinäkuussa Ugandassa mielenosoituksessa, jonka osallistujat marssivat parlamenttitalolle ja vaativat loppua korruptiolle. Marssia seurasi sosiaalisen median kampanja, jossa käytettiin hashtageja #StopCorruption #March2Parliament ja #AnitaMustResign.

Natabi on kokenut korruption vaikutukset henkilökohtaisesti, kun hänen äitinsä ja sisarensa menehtyivät synnytyksessä puutteellisen terveydenhuollon vuoksi.

Natabi kantoi mielenosoituksessa banderollia, jossa luki ”Korruptoituneet leikkivät väärän sukupolven kanssa”. Kun poliisi lähestyi häntä, Natabi ei vastustellut. Siitä huolimatta poliisi potkaisi häntä selkään ja pilkkasi häntä.

– Poliisi kysyi, mitä korruptio on muka tehnyt minulle, minullahan on maalatut kynnet ja laitettu tukka. Vastasin menettäneeni vanhempani ja sisareni korruption vuoksi, Natabi kertoo.Hän pääsi juuri vankilasta eikä aio luovuttaa.

– Jos vaikenemme, kukaan ei liity korruption vastaiseen rintamaan. Emme ehkä selätä korruptiota mutta avaamme ihmisten silmät, ja he saavat meistä rohkeutta, Natabi pohtii.

Tyttöjen ja naisten oikeuksien puolustajat

Yhä useammat nuoret naiset ovat ryhtyneet haastamaan vallitsevaa tilannetta. 25-vuotias Claire Namara toteutti yhden naisen mielenilmauksen korruptiota vastaan. Nyt häntä syytetään uskonnollisen kokoontumisen häirinnästä.

Mustiin pukeutunut Namara marssi Kampalan esikaupungissa sijaitsevaan katoliseen kirkkoon. Hän kantoi Ugandan lippua ja banderollia, jossa luki ”Anitan miehelleen syntymäpäivälahjaksi antamalla autolla saisi terveyssiteitä miljoonalle tytölle vuoden ajaksi”.

Kyseessä on parlamentin puheenjohtajan Anita Annett Amongin ylelliseen elämäntyyliin liittyvä kritiikki. Kansalaiset uskovat Amongin tuhlaavan julkisia varoja henkilökohtaisiin ökymenoihinsa, kuten ostamalla uuden Range Roverin miehelleen Moses Magogolle . Samaan aikaan 65 prosenttia ugandalaistytöistä on vailla terveyssiteitä, kuten Namarakin nuoruudessaan.

Presidentti Yoweri Museveni lupasi vuoden 2016 vaaleissa toimittaa ilmaisia terveyssiteitä kouluihin. Neljä vuotta myöhemmin hänen vaimonsa, opetus- ja urheiluministeri Janet Museveni totesi, ettei varoja siteisiin ole.

– Samalla kun hallituksella ei ole varaa kuukautishygienian rahoittamiseen, poliitikot ryvettyvät korruptioskandaaleissa, Namara sanoo.

Namaran mielenilmaus aiheutti skandaalin myös hänen omassa yhteisössään.

– Petyin yhteisöni naisiin jotka ihmettelivät, miten voin protestoida kirkossa ja kuka mies enää huolii minut vaimokseen. Tarvitsemme laajempaa keskustelua Ugandan naisista ja siitä, miten he kohtaavat yhteiskunnalliset normit, Namara perää.

Aktivistit korruptoituneiden naispoliitikkojen vastavoimana

Syyskuun alussa rauhanaktivistit Norah Kobusingye, Praise Aloikin Opoloje ja Kemitoma Siperia Mollie marssivat parlamenttirakennuksen eteen ”Ei korruptiota” -banderollien kanssa. He olivat maalanneet puolialastomat vartalonsa iskulausein. Naiset pidätettiin ja he joutuivat oikeuteen.

Nuorten naisten korruptionvastainen toiminta on herättänyt keskustelua Ugandassa. Joidenkin mielestä he ovat murtaneet naisia ja korruptiota koskevat kulttuuriset esteet. Osa aktivistinaisista käyttää ‘radikaalia röyhkeyttä’ poliittisen protestin muotona samaan tapaan kuin nuoret miehet.

– Kun presidentti Museveni haluaa jotain, hän vie poliitikon syrjään ja kysyy, kuinka paljon, tunnettu nais- ja ihmisoikeusaktivisti Miria Matembe sanoo. Hän toimi etiikasta ja lahjomattomuudesta vastaavana ministerinä vuosina 1998–2003, kunnes presidentti Museveni erotti hänet.

Matemben mukaan koko Ugandan hallinto on korruptoitunut.

Hän uskoo, että nuoret naispuoliset korruptionvastaiset aktivistit ovat tulleet haastamaan vallitsevaa tilannetta. Heidät nähdään vastavoimana Musevenin alaisuudessa johtoasemassa istuville naispoliitikoille. Aktivistien mielestä varapresidentti Jessica Alupo, puheenjohtaja Anita Annett Among ja pääministeri Robina Nabanja ovat vehkeilleet Musevenin kanssa korruptoita tukien.

– Johtajamme ovat pettäneet meidät. Sanomme, että tulevaisuus on naisten. Jos tulevaisuus on naisten ja korruptio lisääntyy hälyttävästi, meidän vastuullamme on puuttua siihen, Ugandan islamilaisen yliopiston lehtori Nantongo Bashira vakuuttaa.