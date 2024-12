Saksalaisen huumorin sanotaan olevan sellaista, josta syntyisi maailman lyhyin kirja. Ei pidä paikkaansa ainakaan enää. Karsten Dussen maailmanmenestys Murhat ja mindfulness on normaalin dekkarin mittainen noin 350 sivussaan. Lisäksi se on hauska. Ei mikään kuoliaaksi naurattaja sentään, vaan hykerryttävällä tavalla humoristinen. Teoksessa on vähän samaa henkeä kuin Antti Tuomaisen huumoridekkareissa, jotka myös menestyvät maailmalla.

Murhat ja mindfulness menestyy myös Netflix-tv-sarjana. Eikä ihme. Se on ihanteellinen tapaus tv-sarjaksi sovitettavaksi. Tarina on selkeä, päähenkilö omaperäinen, luvut napakoita ja vastustamattomassa juonessa riittää koukkuja viimeiselle sivulle asti.

Mistä siis on kyse?

Asianajaja Björn Diemelin päämies on suurrikollinen Dragan Sergowicz. Työ on tuonut Bjönille runsaasti vaurautta, mutta haittapuolet painavat vaakakupissa enemmän. Hän ei ole ylpeä työstään rikollisen palveluksessa. Lisäksi se on saanut Björnin avioliiton luhistumisen partaalle. Tytärtään Emilyä hän ei näe juuri koskaan, ja vaimo Katharina tekee lähtöä, koska työn ja vapaa-ajan yhteensovittamista ei käytännössä ole.

Saadakseen elämänsä järjestykseen Björn hakeutuu mindfulness-valmentaja Joschka Breitnerin pakeille oppimaan tietoista läsnäoloa.

Opit kulminoituvat, kun Dragan pilaa Björnin ja Emilyn suuresti odottaman yhteisen vapaan viikonlopun. Koska se sanotaan takakannessa, sen voi sanoa tässäkin: hän antaa Draganin kuolla, koska voi. Ja koska mindfulness-oppien mukaan ”minun ei tarvitse tehdä mitään, mitä en halua. Olen vapaa”.

Björn hävittää Draganin ruumiin ja alkaa esiintyä niin kuin tämä olisi mennyt omasta halustaan maan alle ja kommunikoi organisaatiolleen ainoastaan asianajajansa kautta. Mutkia matkaan tuo se, että Draganin ryhmän ja kilpailevan rosvoporukan välille on juuri syntymässä sota, ja omissakin joukoissa on petturi. Pelastaakseen oman henkensä, Björnin on tehtävä lisää murhia.

Murhat ja mindfulness on nokkela veijariromaanin ja dekkarin yhdistelmä, jossa Björn Diemel luovii ja juonii mestarinsa Joschka Breitnerin oppaan Hektisestä hitaaseen – johtohenkilöiden mindfulness neuvojen mukaan kovassa rikollisten maailmassa saavuttaakseen sisäisen rauhan ja palauttaakseen perheyhteyden.

Teosta ei ole suotta verrattu loistavaan Netflix-sarjaan Breaking Bad. Murhat ja mindfulness vain kulkee toisinpäin: pahojen joukossa oleva mies pyrkii jättämään rikollisten puolustamisen taakseen ja elämään tavallista elämää. Sen eteen hän on valmis kaikkeen saavuttaakseen tavoitteensa. ”Kaikkeen” pitää sisällään myös joukon murhia, mutta vain murhamiesten murhia.

Murhat ja mindfulness sopii kaikille rikosromaanien harrastajille, mutta erityisesti niille, jotka ovat kyllästyneet samaa kaavaa toistaviin dekkareihin. Monty Pythonin sanoin: something completely different.

Karsten Dusse: Murhat ja mindfulness (Achtsam morden). Suomentanut Anne Kilpi. 349 sivua, Aula & Co.