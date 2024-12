Postialan ammattiliitto PAU:n puheenjohtajalle Heidi Niemiselle SOL on kovin tuttu.

– Meillä vuosien varrella ollut SOL:n kanssa monta kiistaa, ja olemme kritisoineet heidän työnantajapolitiikkaansa suoraan. Olemme todenneet, että meistä jopa näyttää kuin meihin yhteydessä olleelta ihmiseltä saattavat työtunnit yhtäkkiä vähetä roimasti.

Hän pitää epäoikeudenmukaisena SOL:n tapaa toimia erityisesti nollatuntilaisten suhteen. SOL on suomalainen yritys, joka toimii siivous-, turvallisuus-, pesulapalvelu- ja kiinteistöhuoltoaloilla sekä vuokraa henkilöstöä.

”Järjestelmä perustuu siihen, että sosiaaliturva paikkaa puuttuvat rahat.”

Puljaamista työehtosopimuksilla

Nieminen päivittää nykyisen toimintatavan alkaneen postialalla maaliskuussa 2019. Tuolloin SOL perusti SOL Logistiikkapalvelut Oy:n. Huhtikuussa se ilmoitti kaikille Postissa työskennelleille SOL Henkilöstöpalvelujen vuokratyöntekijöille, että SOL Henkilöstöpalveluilla ei ole kesäkuun lopun jälkeen tarjolla Postissa vuokratyötä, mutta SOL Logistiikkapalveluilla on. Työntekijöille ilmoitettiin, että sinne voi siirtyä, tosin silloin vaihtuu sovellettava työehtosopimus. Käytännössä työehdot heikkenivät.

– Ne jäivät, joilla ei ollut vaihtoehtoa. Monet olivat järkyttyneitä. SOL:han mainostaa olevansa eettisesti toimiva perheyritys, Nieminen tuhahtaa.

PAU nosti asiasta oikeusprosessin, joka on yhä käynnissä. Siinä selvitetään, saako vuokratyöntekijöihin soveltaa selkeästi halvempaa ja heikompaa työehtosopimusta kuin mitä käyttäjäyrityksen eli Postin työntekijöihin sovelletaan.

– He työskentelevät vieri vieressä samoissa tehtävissä, mutta osa saa monta euroa tunnissa heikompaa palkkaa, Nieminen toteaa

Juttua on käsitelty käräjäoikeudessa ja hovioikeudessa, ja siihen on pyydetty työtuomioistuimen lausunto.

– Hovioikeus katsoi, että näin saa toimia, mutta me olemme valittaneet siitä korkeimpaan oikeuteen ja vetoamme muun muassa EU:n vuokratyödirektiiviin, joka lähtee siitä, että vuokratyöntekijöihin ei saa soveltaa heikompia työsuhteen ehtoja kuin muihin.

Nieminen toteaa PAU:n kritisoineen myös

Postia siitä, että se käyttää heikompaa työehtosopimusta käyttäviä vuokrafirmoja. SOL ei ole

ainoa.

– Mutta olemme todenneet Postille monta kerta, että yrityksen, joka väittää lähtevänsä siitä, että henkilöstöstä pitää huolehtia ja kohdella tasa-arvoisesti, ei pitäisi käyttää sellaista vuokratyöyritystä, joka toimii kuten SOL toimii.

Epävarmuutta ja kilpailua

Nieminen toteaa, että työsopimus päiväksi kerrallaan on monien vuokratyöyritysten käytäntö. Työsopimus tehdään kuksikin työvuoroksi kerrallaan.

– Näin työntekijät ajetaan epävarmaan asemaan. He joko saavat töitä tai ovat saamatta. Esimerkiksi SOL pyrkii kasvattamaan pooliaan mahdollisimman isoksi, jotta he varmasti saavat jokaisen työvuoron kaupaksi. Käytännössä samoista työvuoroista on sitten tosi moni kamppailemassa.

Nieminenkin muistuttaa siitä, että tämä kaikki on laillista.

– Osa yrityksistä käyttää sitä härskisti hyväksi, hän sanoo.

Suomessa ei ole nähty syytä tilkitä tätä lain kohtaa, vaikka se on ollut tiedossa vuosia.

– Vuokratyöyritykset perustelevat käytäntöä sillä, että se antaa kivan mahdollisuuden lisätienestiin opiskelijoille ja vaikkapa eläkeläisille. Mutta ansioista on sellainen epävarmuus, että tällaiseen ei pysty sitoutumaan ihminen, jonka pitää hoitaa perhe tai laina, Nieminen jatkaa.

– Tällaisessa epävarmuudessa on vaikea elää. Järjestelmä perustuu siihen, että sosiaaliturva paikkaa puuttuvat rahat.

Moni vuokratyöntekijöistä on heikossa asemassa yhteiskunnassa jo lähtökohtaisesti.

– Heistä iso osa on maahanmuuttajia, joiden työllistymismahdollisuuksien tiedämme tutkimustenkin valossa olevan heikot. Kun töissä on ihmisiä, joiden vaihtoehdot ovat vähissä, työnantaja pystyy käyttämään hyväksi tilannetta ja toimimaan näin.

Kun työntekijä on tehnyt nollatuntisopimuksen, ammattiliiton keinot ovat vähissä.

– Se on tosi ovela systeemi. Kun hoidamme heidän asioitaan vaikkapa palkkasaatavien vuoksi, joudumme ikävä kyllä myös varoittamaan siitä, että se saattaa vaikuttaa myös niin, että töitä tarjotaan jatkossa heikommin. Tällaisesta on esimerkkejä, Nieminen sanoo.

– Jos kyse on esimerkiksi henkilöstä, jonka maassaolo perustuu tietyntasoiseen työtuloon, seuraus ei ole pelkästään työn loppuminen. Koko perhe voi joutua lähtemään maasta.

Oikeusprosessi jatkuu

Nieminen vetoaa ensisijaisesti vuokratyöyrityksiin, jotta nämä miettisivät henkilöstöpolitiikkansa uusiksi.

– Työehtojen osalta tilanne on kestämätön, kun sekä käyttäjäyritys että vuokraava yritys sallivat, että samaa työtä tehdään kaksilla erilaisilla työehdoilla.

Niemisen mukaan EU:n vuokratyödirektiivi sinällään antaisi riittävän suojan työntekijöille. PAU on kuitenkin viemässä meneillään olevan oikeusprosessin niin pitkälle kuin on tarpeen.

– Jostain syystä käräjäoikeus ja hovioikeus eivät nähneet tarpeelliseksi hakea asiaan lausuntoa EU-tuomioistuimessa. Jos näyttää, että oikeusprosessi ei korjaa tilannetta, on lainsäätäjien käsissä muuttaa sitä.