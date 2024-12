Yksityisen aurinkovoimalan rakentaminen El Salvadorin Izalcoon johtaa yli sadan hehtaarin laajuisen metsän kaatamiseen. Metsäalueen katoaminen haittaa noin kymmentätuhatta seudun perhettä. Volcano Energyn rakennuttama aurinkopuisto tunkee osittain useiden pikkukylien päälle. Voimalan tuottama edullinen energia on tarkoitus käyttää kryptovaluutta Bitcoinin louhimiseen.

Elsalvadorilainen maanviljelijä Damián Córdoba esittelee aurinkopuistoa ennakoivia hakkuita. Hän leikkaa machetella aluskasvillisuutta, joka peittää aikoinaan lehtevän liekkipuun kantoa. Kanto on halkaisijaltaan yli metrin.

– Yhtiön palkkaamat puunkaatajat sanoivat, että kaadettujen tilalle istutetaan kahvi- ja hedelmäpuita. Se oli vale, sillä myöhemmin paljastui, että metsää raivattiin aurinkopaneeleja varten, Córdoba kertoo.

Hakkuut ovat kuolinisku



Córdoba asuu Chorro Arribassa. Se on yksi kolmesta Izalcon talonpoikaisyhteisöstä, joihin aurinkovoimaprojekti eniten vaikuttaa.

Useimmat kylien perheet omistavat pienet maatilansa 115 hehtaarin Santa Adelaida -tilan kupeessa. Heidän esivanhempansa, jotka saapuivat seudulle maatyöläisiksi tai uudisasukkaiksi saivat maanomistajalta luvan rakentaa talonsa maille, jotka jälkeläiset sitten aikanaan lunastivat omikseen. Kolmetoista perhettä kuitenkin edelleen asuu vuokralaisina Santa Adelaidassa, josta heitä ollaan häätämässä.

– Volcano Energyn hakkuut ovat kuolinisku tilalle, Córdoba toteaa.

Alueelta on aiemminkin surutta kaadettu metsää varsinkin sen jälkeen, kun El Salvadorin mahtisukuihin lukeutuvan Sacan perheen jäsen osti Santa Adelaiden noin 25 vuotta sitten. Voimayhtiö aikonee pistää loputkin matalaksi. Asiakirjat ovat salaisia, mutta Volcano Energy on kaikesta päätellen ostanut tilan ja viime tammikuussa jatkanut edellisten omistajien aloittamia hakkuita.

Yhtiön edustajat kertoivat paikallisille asukkaille viime kesäkuussa, että tekeillä on aurinkoenergiapuisto. Edustajat eivät puhuneet Bitcoinin louhinnasta, vaan ”datan prosessoinnista”. Bitcoinien louhinta ei tosin ole mitään muuta kuin datan prosessointia, tiedonkäsittelyä.

Verkkosivuillaan Volcano Energy esittelee itsensä ”uusiutuvan energian ja Bitcoinin louhinnan yhtiönä, joka puskee El Salvadoria kohti energiaomavaraisuutta ja taloudellista suvereniteettia”. Yhtiön päämääränä on ”johtaa El Salvadorin kestävää Bitcoin-vallankumousta”.

Unescon suojeluksessa

Maanviljelijät pelkäävät avohakkuiden ympäristövaikutuksia, varsinkin mahdollista vesipulaa.

– Kaikkihan me tiedämme, että mitä vähemmän meillä on puita, sitä vähemmän meillä on vettä, Arístides Ramón Munto sanoo.

– Emme halua heidän hävittävän puita, sillä missä villieläimet sitten eläisivät, seitsenkymppisen viljelijän 85-vuotias äiti Macaria Rufina Munto lisää.

Elokuussa joukko kyläläisiä kirjoitti El Salvadorin ympäristöministeri Fernando Lópezille aurinkovoimahankkeen herättämistä ympäristöhuolista. Allekirjoittajat muistuttivat ministerille, että alue on osa Unescon vuonna 2007 varjeltavaksi biosfäärialueeksi luokittelemaa Apaneca-Llamatepec -vuoristoa. Sen vuoksi alueella ei tulisi sallia liiketoimintaa, eikä etenkään puiden kaatoa.

Lokakuussa kyläläiset lähettivät muodollisen valituksen maatalousministeriöön ja vaativat, että projekti pitää keskeyttää, kunnes ympäristötuomioistuin on ratkaissut asian.

Neuvonantajan bisnes

Volcano Energyn on perustanut Max Keiser, joka sattuu olemaan El Salvadorin presidentti Nayib Bukelen Bitcoin-neuvonantaja. Bukele haluaa tehdä valtiostaan kryptovaluuttaparatiisin, ja on perustanut ilmeisesti maailman ensimmäisen valtiollisen bitcoinien louhintafarmin. Siihen tarvitaan valtavasti energiaa, mikä selittää presidentin kiinnostuksen uusiutuvaan energiaan.

El Salvadorin hallituksen täsmällinen suhde Volcano Energyyn on valtionsalaisuus. Valtio joka tapauksessa tarjoaa yhtiölle mahdollisuuden pyörittää toimintaansa puhtaalla ja halvalla energialla, jota se aikoo hankkia useista lähteistä, kuten Santa Adelaida -tilalle rakennettavasta aurinkovoimalasta. Valtio saa vastineeksi 23 prosenttia Volcano Energyn tuloista.

El Salvadorissa on yli 250 aurinkovoimaprojektia, kertoo aurinkoenergia-alalla toimivien yritysten perustaman uusiutuvien energioiden yhdistys ASERin varapresidentti Oscar Funes. Volcano Energy ei kuulu yhdistykseen, eikä kolme vuosikymmentä alalla työskennellyt Funes ollut kuullutkaan siitä ennen kuin media raportoi yhteenotoista Santa Adelaida -tilalla.