Nelisenkymmentä vuotta sitten 25 Meksikon alkuperäiskansa nahuoihin kuuluvaa naista päätti muodostaa osuuskunnan saadakseen käsitöistään paremman hinnan. Vuosien mittaan toiminta on laajentunut ympäristönsuojeluun ja alkuperäiskansojen oikeuksien tukemiseen.

– Asetimme itsellemme yleisen päämäärän, että naisten elämästä pitää saada ihmisarvoisempaa. Pyrimme siihen monin tavoin, nahua-nainen Rufina Villa, 69, kertoo.

– Aluksi aioimme vain keskittyä käsitöihin, mutta kokoontumisten myötä ymmärsimme, että on tärkeää tehdä muutakin.

Pian osuuskunnan naiset ryhtyivät ympäristönsuojelijoiksi: jätteiden lajittelua, kompostointia ja agroekologista maanviljelyä. He ovat aina suojelleet myös Cuetzalanin vesilähteitä ja kannustaneet yhteisöjä siirtymään vähemmän saastuttavaan energiaan.

Neljän tyttären ja neljän pojan äiti Villa on Masehual Siuamej Mosenyolchicauani -osuuskunnan perustajia. Osuuskunnan nimi tarkoittaa toisiaan tukevia alkuperäiskansojen naisia. Nykyään siinä on mukana sata naista, ja se on yksi Meksikon sadasta naisten osuuskunnasta. Maassa on kaikkiaan 8 000 osuuskuntaa.

Osuuskunta pyrkii yhteisötasolla ratkomaan ympäristö- ja ilmasto-ongelmia, jotka ovat yhteisön ulkopuolisten tekijöiden aiheuttamia. Se ei suoraan puhu ilmasto-oikeudenmukaisuudesta, mutta osuuskunnan voi nähdä tähtäävän siihen.

Cuetzalan del Progreson kunnassa toimivan osuuskunnan muita puuhia ovat muun muassa naisten lukutaidon parantaminen, ihmisoikeuskoulutus, tuotteiden laadun parannus ja taloudellisen riippumattomuuden tavoittelu.

Yhteisöturismin edelläkävijöitä



Pueblan osavaltiossa Sierra Norten vuoristossa sijaitsevaa Cuetzalania sanotaan luontonsa vuoksi taikakaupungiksi. Seudulla on pilvimetsiä, vesiputouksia ja luolia. Alkuperäiskansa nahuat ovat asukkaiden enemmistönä.

– Me olimme yhteisöturismin edelläkävijöitä. Yhteisöturismi auttaa suojelemaan alueen luontoa. Me olemme nähneet massaturismin aiheuttamat tuhot ja haluamme välttää saasteet ja metsäkadon, Villa sanoo.

Osuuskunta rakennutti vuonna 1997 hotellin, jonka katolle asennettiin aurinkopaneelit vuonna 2022. Asennuksen hinta on jo tullut takaisin säästettyinä sähkömaksuina.

Taselotzin Hotel tarjoaa majoituksen lisäksi ekoturismipalveluita ja kursseja, joilla osuuskunnan jäsenet opettavat hotellivieraita tekemään ja arvostamaan nahuoiden käsitöitä. Hotelli kuuluu Huitziki Tijit turismiverkostoon, joka toimii viidessä Pueblan nahua-enemmistöisessä ekologisesti arvokkaassa kunnassa. Verkoston nimi on náhuatlinkieltä ja tarkoittaa kolibrin polkua.

– Me tiedämme, kuinka järjestäytyä ja saavuttaa enemmän kuin yksi ihminen yksinään. Me kasvatamme yhä verkostoamme, jotta tietäisimme, mitä muualla tapahtuu. On tärkeää huolehtia ympäristöstämme ja kulttuuristamme, puolustaa yhteisiä oikeuksiamme ja itsemääräämisoikeuttamme naisina ja alkuperäiskansan jäseninä, Villa painottaa.

Hän sanoo, että on tärkeää myös siirtää tätä tietoa nuoremmille naisille.