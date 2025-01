Vuosi 2024 meni melkoisen rivakasti, tokaisee vasemmistoliiton puoluesihteeri Anna Mäkipää KU:lle.

Vuoteen mahtuivat kahdet valtakunnalliset vaalit, joiden ohella puoluetoimistolla valmisteltiin jo kolmansia ja neljänsiä. Lisäksi puoluejohto vaihtui, kun kansanedustaja Minja Koskela aloitti vasemmistoliiton puheenjohtajana. Myös puoluekokousvalmistelut on aloitettu.

– Tumput suorina ei viime vuonna ehditty seisoskella, Mäkipää naurahtaa.

Viime vuosi oli vasemmistoliitolle myös tuloksellisen toiminnan vuosi. Eurovaaleissa puolue nousi Suomen toiseksi suurimmaksi saaden kolme paikkaa Euroopan parlamenttiin, ja ex-puheenjohtaja Li Andersson sai kaikkien aikojen ääniennätyksen. Lisäksi vasemmistoliiton oppositiopolitiikka ja puheenjohtajavalinta kiinnostivat ihmisiä vuonna 2024 enemmän kuin vuosikausiin.

Jäsenmäärä kasvaa edelleen

Puoluesihteeri Mäkipää vakuuttelee, että vasemmistoliiton menestyksen takana ei ole mitään hätäisiä taikatemppuja.

– Olemme jatkaneet sitä pitkäjänteistä työtä, jota olemme tehneet tähänkin asti: olemme puhuneet ihmisten kanssa, jotta tiedämme, miten ihmisillä menee. Olemme myös esittäneet sellaisia ratkaisuja ihmisten hyvinvoinnin ja arjen parantamiseksi, jotka ovat oikeasti toteuttamiskelpoisia ja mahdollisia, Mäkipää toteaa.

2024 oli vasemmistoliitolle myös jäsenmäärän kasvun vuosi. Puolue sai viime vuonna noin 2 300 uutta jäsentä. Kokonaisjäsenmäärässä päästiin Anna Mäkipään mukaan jo reippaasti 14 000 jäsenen paremmalle puolelle. Näin paljon jäseniä vasemmistoliitolla oli viimeksi vuonna 1992.

– Mielestäni tämä uusien jäsenten tulo puolueeseen on todella innostavaa, Mäkipää kertoo.

– Olen kiertänyt maata ja tavannut vasemmistoliiton väkeä kaikista piirijärjestöistä. On ollut upeaa päästä kuulemaan uusien jäsenten ajatuksia siitä, miksi he ovat liittyneet puolueeseen. Meillä on paljon yhdistäviä tekijöitä, niin uusilla kuin pidempään mukana olleilla. Ihmiset ovat nimenomaan kiinnostuneita siitä, että saavat tehdä jotain konkreettista paremman maailman eteen, Mäkipää toteaa.

Puoluesihteeriä on ilahduttanut myös kuulla, että vasemmistoliiton politiikka luo puolueen uusille jäsenille toivoa.

– Nyt synkät voimat pauhaavat niin monella eri suunnalla. On arvokasta, että puoluetoimintaan mukaan tulemalla ihmiset saavat rohkaisua siihen, että maailmaa voi muuttaa paremmaksi. Meitä on monta, ja me olemme samalla asialla, ja se on todella hienoa.

Kohti kunta- ja aluevaaleja

Vasemmistoliitolla on Anna Mäkipään mukaan tänä vuonna edessään monta jännittävää paikkaa. 13. huhtikuuta on niistä ensimmäinen, eli kunta- ja aluevaalit.

– Ne ovat seuraava etappi, jossa päästään mittaamaan niinsanotusti lapioiden kokoa. Silloin nähdään, kuinka suurella painoarvolla pääsemme ensi kaudella edistämään meille tärkeitä asioita kunta- ja aluevaltuustoissa, puoluesihteeri Mäkipää sanoo.

Hänen mukaansa avain vaalivoittoon on siinä, että homma hoidetaan yhteispelillä.

– Se tarkoittaa sitä, että kaikki kynnelle kykenevät vasemmistolaiset ihmiset asettuvat ehdolle, ja sitä, että kaikkea käytössämme olevaa asiantuntemusta ja verkostoja hyödynnetään täysimääräisesti. Poliittinen linjamme on kunnossa, meillä on toimivat kannat. On oltava myös hyvissä ajoin liikkeellä, ja nythän me olemme, Mäkipää kertoo.

Tällä pelikirjalla vasemmistoliiton kenttäväki siis lähtee paitsi vaalikamppailuun, myös vaalien jälkeiseen aikaan.

– Tämä ajattelutapa kantaa hedelmää sitten vaalien jälkeen, kun lähdemme parantamaan suomalaisten palveluita kunnissa ja kaupungeissa, ja aluevaltuustoissa voidaan tehdä päätöksiä, jotka lisäävät ihmisten hyvinvointia, Anna Mäkipää toteaa.

– Nyt alkavat olla käsillä ratkaisevat viikot. Vasemmistoliittoa kohtaan on nyt paljon kiinnostusta, mikä näkyy ilahduttavasti siinä, että vasemmistoliiton ehdokkaita on asetettu usealla sellaisella paikkakunnalla, missä ehdokkaita ei viime kuntavaaleissa ollut. Vielä kuitenkin listoilla on monin paikoin tilaa, joten tervetuloa mukaan, Mäkipää vinkkaa.

Kunta- ja aluevaalit ratkaistaan isoissa kaupungeissa. Siellä, missä on paljon äänestäjiä, on myös paljon voitettavaa. Kuten viimeaikaiset vaalitulokset näyttävät, vasemmistoliitolla on mennyt isoissa kaupungeissa oikein hyvin.

Anna Mäkipää muistuttaa kuitenkin siitä tosiasiasta, että isojen kaupunkien ohella Suomessa on huomattava määrä myös muita paikkakuntia, joita ei pidä ylenkatsoa.

– On suunnattava katse sinne, missä ihmiset äänestivät vasemmistoliittoa kesän 2024 eurovaaleissa, mutta missä ei ollut viime kuntavaaleissa vasemmistoliiton ehdokkaita. Tällä kertaa on.

Puoluekokous tuo vasemmistoliiton yhteen

Vasemmistoliiton seuraava puoluekokous järjestetään marraskuussa 2025 Vantaalla. Puoluekokouksessa hyväksytään puolueelle uusi tavoiteohjelma ja valitaan henkilöt puoluejohtoon eli puheenjohtajistoon, puoluevaltuustoon ja -hallitukseen.

Puoluekokousjärjestelyt ovat vauhdissa aikataulujen mukaisesti, Anna Mäkipää kertoo. Tavoiteohjelman kirjoitustyö on aloitettu, ja puoluekokouksen ensimmäinen kokouskutsu julkaistiin joulukuun KU:n paperilehdessä.

– Odotan puoluekokoukselta eniten sitä, että pääsemme taas pitkästä aikaa samaan paikkaan suurella joukolla. On tietysti aina jännittävää, kun hyväksytään puolueelle uusia tavoitteita ja tehdään henkilövalintoja. Tärkeiden päätösten ohella puoluekokous on hieno karkelo kokonaisuudessaan, Mäkipää hehkuttaa.

Hän myös muistuttaa, että loppuvuodesta vasemmistoliittolaisilla on oltava jo tiukasti fokus vuoden 2027 eduskuntavaaleissa.

– Se ajatus on ollut koko ajan mukana. Puoluekokouksessa tehtävät päätökset ovat ratkaisevia siihen nähden, miten hyvistä asemista pääsemme kohti seuraavia eduskuntavaaleja.