Perun naistoimittajat kokevat aikaisempaa enemmän verkossa tapahtuvaa väkivaltaa ja vihapuhetta. Sosiaalisessa mediassa leviävien hyökkäysten tarkoituksena on vaientaa naistoimittajien äänet.

– Hyökkäykset kohdistuvat erityisesti ulkonäköön sekä toimittajien että heidän perheidensä yksityisyyteen. Lisäksi heidän roolinsa kyseenalaistetaan ja heidän työtään vähätellään, Perun journalistiliiton puheenjohtaja Zuliana Lainez sanoo.

Naisia kohtaan hyökätään sekä verbaalisesti että lähettämällä heille esimerkiksi kuvia joukkoraiskauksista.

– Viranomaiset ja Facebookin ja TikTokin kaltaiset alustat eivät tee asialle mitään, vaikka hyökkäykset vaikuttavat sekä sananvapauteen että naiskollegoiden terveyteen ja hyvinvointiin, Lainez sanoo.

Naistoimittajiin kohdistuva digiväkivalta lisääntyy samaan aikaan, kun naisten oikeudet kapenevat Perussa. Nykyinen kongressi on hyväksynyt lakeja, jotka vastustavat naisten poliittisia, seksuaalisia ja lisääntymisoikeuksia.

Perun toimittajat ahtaalla

Hyökkäykset journalisteja kohtaan ovat lisääntyneet Perussa ylipäätään. Paikallisen journalistiliiton mukaan perulaiset toimittajat ovat joutuneet kaksi vuotta kestäneen Dina Boluarten hallinnon aikana 740 hyökkäyksen kohteeksi. Se on enemmän kuin kerran joka päivä.

Fyysisen ja sanallisen väkivallan lisäksi Perun journalistit ovat kohdanneet raastuvalla uhkailua, oikeudellista painostusta ja verkkohyökkäyksiä. Nämä vaikuttavat sekä toimittajien turvallisuuteen että heidän kykyynsä raportoida vapaasti.

Peru on Toimittajat ilman rajoja -järjestön lehdistönvapausindeksissä sijalla 125/180. Sen tulos on huonompi kuin esimerkiksi toimittajamurhistaan tunnettujen Kolumbian (119) ja Meksikon (121). Toimittajajärjestön mukaan Perun sananvapauden tila on kaventunut radikaalisti viimeisen kahden vuoden aikana, jolloin maa on pudonnut 48 sijaa sananvapausindeksissä. Vaikka Perun perustuslaki takaa lehdistönvapauden, järjestön mukaan virkavalta pahoinpitelee ja häiritsee journalisteja, tutkiva journalismi on paennut verkkojulkaisuihin ja uutisten julkaisu siirtyy valtamedioista sosiaaliseen mediaan.

Rinnastetaan natseihin ja sovinisteihin

Osa naisjournalisteista kokee, että valtamedia vaikenee sukupuolikysymyksistä. Tämän seurauksena maahan on syntynyt joukko tasa-arvoa kannattavia digitaalisia julkaisuja. Näiden julkaisujen toimittajat ovat joutuneet erityisen laajan hyökkäyksen kohteeksi.

Yksi verkkomedioista on Amanda Mezan perustama La Indómita. Ennen oman feministisen median perustamista Meza työskenteli toistakymmentä vuotta perinteisissä medioissa Perussa ja Espanjassa toimittajana, päätoimittajana ja uutispäällikkönä. Hän kuitenkin lähti, koska toimituksissa ei otettu naistoimittajiin kohdistunutta vihapuhetta tosissaan ja harrastettiin itsesensuuria hyökkäysten pelossa. Meza ei alistunut itsesensuuriin ja joutui hyökkäysten kohteeksi.

– Hyökkääjät vähättelevät ammattitaitoasi ja syyttävät sinua puolueellisuudesta ja objektiivisuuden menettämisestä, vaikka näin ei ole, Meza sanoo.

Mezan mukaan vallalla on alkeellinen diskurssi, jossa feminismi rinnastetaan sovinismiin ja jopa ääriajatteluun ja natsismiin, usein käytetyn pilkkatermi feminatsin myötä.

– Se on useimmin kuulemani pilkkanimi, kirjoitinpa sitten politiikasta tai kulttuurista. Tällä tavoin pilkkaajat pyrkivät vähättelemään työtäni, Meza sanoo.

Mezan mukaan vihapuhe ja hyökkäykset tasa-arvoa, seksuaalikasvatusta ja seksuaalivähemmistöjen oikeuksia kohtaan on lisääntynyt sen jälkeen, kun niitä kritisoivat tahot saavuttivat paikan kongressissa.

– Nykyään on hyväksytympää sortaa vähemmistöjä, ja viha on levinnyt laajalle sosiaalisessa mediassa, jossa trollit julkaisevat loukkaavia, provosoivia ja väkivaltaisia viestejä, Meza sanoo.

Vähemmistöjen teemoja käsittelevä verkkojulkaisu Mano Alzadan päätoimittaja Verónica Ferrari on kohdannut trollien hyökkäyksiä kirjoitettuaan muun muassa abortista ja naisten oikeuksista.

– En pelkää, koska se tapahtuu verkossa ja koska minulla oli myös tukijoita. Facebookissa on ryhmiä, jotka järjestäytyvät aina kun postaan jotain. Tiedän sen, joten minulla on aikaa puolustautua ja estää tuhannet trollit, Ferrari sanoo.

Ferraria on myös uhkailtu kadulla. Sekään ei saa häntä pelkäämään.

– Perussa naiset kokevat jatkuvasti sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa. Uskon kuitenkin, että tilanne toimittajia kohtaan voi kärjistyä, sillä hyökkääjät ovat julistaneet sodan, ja siitä näkökulmasta vastapuoli on mahdollista epäinhimillistää.

Perulainen Chilessä asuva Lucero Chávez perusti La Válvula -kanavan, koska hänen mielestään perinteiset perulaiset tiedotusvälineet edistävät sukupuolisia stereotypioita.

Saksalaisen Deutsche Wellen apurahan turvin Chávez käsittelee naisten oikeuksia ja esittelee tarinoita, joissa naiset ovat muutoksen tekijöitä. Chávez myös kaivelee epäkohtia ja ilmiantoi arvostetun sanomalehden päätoimittajan ahdistelusta. Toimittajaa vastaan hyökätään usein hänen julkaisujensa vuoksi.

– Saan jatkuvasti viestejä TikTokissa, Instagramissa ja X:ssä, joissa sanotaan, että olen puolueellinen, feministi, lukutaidoton ja niin edelleen. Kaiken sen vihan kohtaaminen hirvittää, vaikka tiedänkin toimivani oikein ja että vastassani ovat trollit. Suojellakseni itseäni yritän olla tekemättä siitä suurta numeroa ja nauraa sille, Chávez sanoo.