Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela pitää talouspolitiikan arviointineuvoston esitystä hyvinvointialueiden alijäämien kattamisvelvoitteiden pidentämisestä tervetulleena. Arviointineuvosto antoi esityksensä eilen tiistaina.

– Talouspolitiikan arviointineuvosto sanoo sen, mitä vasemmistoliitto on hallitukselle tuloksetta tolkuttanut: Hyvinvointialueiden alijäämän kattamisvelvoitetta tulee pidentää, jotta taloussuunnittelua on mahdollisuus tehdä pitkäjänteisemmin ja järkevästi, Koskela sanoo.

Absurdi Kela-päätös

Pääministeri Petteri Orpon (kok.) johtaman oikeistohallituksen asettama tavoite on, että hyvinvointialueet kattavat alijäämänsä ensi vuoden loppuun mennessä. Vasemmistoliitto on vaatinut aikataulun pidentämistä. Puolue on lisäksi edellyttänyt, että yksityisen hoidon Kela-korvauksiin ohjattavat puoli miljardia euroa ohjattaisiin hoitotakuun lyhentämiseen.

– Orpon hallituksen päätös korottaa yksityisiä Kela-korvauksia on absurdi – ne näkyvät terveysjättien voittoina, eivät hoitojonojen lyhentymisenä, Koskela arvioi.

– Vasemmistoliitto käyttäisi rahat hoitotakuun kiristämiseen yhteen viikkoon. Samalla rakentaisimme omalääkäri-, omahoitaja- ja omatiimimalleja takaamaan hoidon jatkuvuutta, mikä on asiantuntijoiden mukaan erittäin oleellista.

Eskaloi sairauksia

Koskela muistuttaa siitä, että soteuudistuksen keskeinen tavoite on ollut siirtää painetta kalliista erikoissairaanhoidosta huokeampaan perusterveydenhuoltoon.

– Kun hallitus on päättänyt pidentää hoitotakuun kolmeen kuukauteen, se pahimmillaan eskaloi sairauksia ja näkyy kalliimman erikoissairaanhoidon lisääntyvänä käyttönä, hän toteaa.

– Eihän tällaisessa ole mitään järkeä. Alueille täytyy antaa rauha tehdä työtään – siksi myös alijäämien kattamisvelvoitteen pidentäminen on välttämätöntä.