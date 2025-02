Vasemmistoliiton Helsingin ehdokaslista huhtikuun kuntavaaleihin täydentyy edelleen. Tänään keskiviikkona julkistettiin uusia, julkisuudesta tuttuja nimiä: kansalaisaktivisti Ahmad Hosseini, kirjailija ja ihmisoikeusaktivisti Natalia Kallio, ja taiteilija, vaikuttaja Alma Tuuva eli Instagramin meemitili @pikakahvimemegirl.

Ahmad Hosseini on kansalais- ja ihmisoikeusaktivisti, joka on toiminut muun muassa oikeudenmukaista turvapaikkapolitiikkaa ajavassa We see you -ryhmässä sekä Amnesty Internationalin Suomen-osastossa. Afganistanista Suomeen vuonna 2015 turvapaikanhakijana saapunut Hosseini valittiin vuonna 2018 Vuoden pakolaismieheksi. Hän on koulutukseltaan lähihoitaja.

Natalia Kallio on kirjailija, ihmisoikeusaktivisti ja -kouluttaja. Hän on työskennellyt muun muassa sosiaalidemokraattisessa Nuoret Kotkat -järjestössä ja sen kattojärjestö IFM-SEI:ssä. Vuonna 2024 Kallio esiintyi Emma-gaalan punaisella matolla mukanaan kyltti, jossa luki ”Israel out or boycot Eurovision”. Kalliolta on julkaistu englanninkielinen runokokoelma She Needs Bigger Boots (Kosmos), joka ilmestyi vuonna 2019. Vuonna 2022 häneltä ilmestyi Kallion autofiktiivinen romaani Kotileikki (Kosmos).

Alma Tuuva on kuvataiteilija ja sosiaalisen median vaikuttaja, joka on tullut tunnetuksi Instagramiin perustamansa kapitalismikriittisen @pikakahvimemegirl-tilin kautta. Tilillä on yli 30 000 seuraajaa. Lisäksi hän on puhunut julkisesti köyhyydestä ja feminismistä sekä osallistunut Ylellä esitettyyn Sinkut paljaana -ohjelmaan.

Köyhien näkökulma päätöksentekoon

Alma Tuuva kertoo KU:lle tärkeimmiksi vaaliteemoikseen joukkoliikenteen, taiteen edistämisen ja transsukupuolisten terveydenhuollon. Joukkoliikenteen pitäisi olla ilmaista tai ainakin reilusti nykyistä halvempaa, Tuuva kertoo KU:lle.

Hänen mukaansa joukkoliikenteen tarkoitus on varmistaa, että kaikki pääsevät asioille, töihin ja harrastuksiin.

– Lippujen nykyiset hinnat muodostuvat esteeksi monien ihmisten liikkuvuudelle, ja kotejensa vangeiksi näin suljetut ihmiset vievät meitä kohti lamaantunutta ja kuollutta kaupunkia. Ei ole realistista, että esimerkiksi kaikki köyhät, liikuntarajoitteiset ja vanhukset vain kävelisivät paikasta toiseen, Tuuva sanoo.

Hän kertoo myös haluavansa tuoda köyhien ihmisten näkökulman vahvemmin osaksi poliittista päätöksentekoa.

– Köyhiä pidetään usein marginaalisena ihmisryhmänä, vaikka vähävaraisten pahoinvoinnin lisääntyminen vaikuttaa todellisuudessa koko yhteiskuntaan. Me vähävaraiset tarvitsemme tukea ja helpompaa arkea, jotta omaa tilannetta on mahdollista parantaa. Tällä vähennetään syrjäytymistä ja ennaltaehkäistään ongelmien eskaloitumista, Alma Tuuva sanoo.

Vasemmistoliitto valikoitui Tuuvan puolueeksi, koska puolueen arvot vastaavat hänen omia arvojaan. Vasemmistosta löytyy hänen mukaansa myös paras talousosaaminen.

– Lisäksi puolueella on kyky tuottaa vasemmistolaisen politiikan superstaroja. Uskon, että saan varmasti itsekin pidempään mukana olleilta arvokasta oppia tasa-arvoa edistävän politiikan tekemisestä, Tuuva sanoo.

Kuntavaalien varsinainen äänestyspäivä on sunnuntai 13. huhtikuuta. Kaikki vasemmistoliiton kuntavaaliehdokkaat löytyvät puolueen verkkosivuilta.