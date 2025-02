Vuosi 2024 oli vaikea toimittajille, joita vangittiin vuoden mittaan yhteensä 361. Vuotta aiemmin toimittajia päätyi telkien taakse ennätysmäärä (370).

Voittoa tavoittelemattoman newyorkilaisen kansalaisjärjestö CPJ:n (Committee to Protect Journalists) mukaan eniten toimittajia vangittiin Kiinassa, Israelissa ja Myanmarissa. Niiden kannoilla seurasivat Venäjä ja Valko-Venäjä.

CPJ:n toimitusjohtaja Jodie Ginsberg kehottaa ihmisiä havahtumaan.

– Hyökkäykset toimittajien kimppuun ennustavat lähes aina hyökkäyksiä muita vapauksia, kuten tiedonjakamista ja -saamista sekä kokoontumis- ja liikkumisvapautta kohtaan.

– Toimittajia pidätetään ja rangaistaan poliittisen korruption, ympäristötuhojen ja taloudellisten väärinkäytösten paljastamisen vuoksi. Kaikki ne vaikuttavat jokapäiväiseen elämäämme.

Israelissa vastuu ei kuulu kenellekään

Viime vuonna YK:n lakiasiantuntijat totesivat, että Israel loukkasi kansainvälisiä lakeja pidättäessään kolme palestiinalaistoimittajaa. CPJ on kehottanut Israelia tutkimaan heidän ja muiden ilman syytteen nostamista pidätettyinä olevien toimittajien tapaukset.

Palestine Chroniclen päätoimittaja ja CIGA:n (Center for Islam and Global Affairs) vanhemman tutkijan, tohtori Ramzy Baroudin mukaan CPJ:n raportti nostaa esiin globaalin lehdistönvapauden hälyttävän tilan, mutta ei täysin tavoita tilanteen laajuutta.

Israel kohtelee palestiinalaisia journalisteja erityisen julmasti. Yli 200 toimittajaa on tapettu, sadat loukkaantuneet, monia on vangittu ja kidutettu. Tekojensa vuoksi Israel on yksi pahimmista lehdistön vapauden loukkaajista maailmassa, Baroud painottaa.

– On tärkeä tunnustaa, että toimittajien ottaminen kohteeksi on osa laajempaa sananvapauden tukahduttamista. [Israelin] Teot heijastavat järjestelmällistä ihmis- ja kansalaisoikeuksien kieltämistä.

Hän toteaa, että erityisen häiritsevää Israelin kohdalla on vastuiden puuttuminen. Toisin kuin muissa maissa, joissa lehdistönvapautta loukataan, Israelissa toimittajien murhia, pidätyksiä ja kidutuksia ei tutkita, eikä niistä koidu seurauksia. Kaikesta huolimatta monet poliittiset johtaja lännessä pitävät Israelia edelleen vapauden ja demokratian mallimaana.

– Raporttien täytyisi mennä pelkkä dokumentointia syvemmälle ja vaatia todellista vastuullisuutta. Täytyy myös varmistaa, että tuloksia ei ohiteta satunnaisilla lehdistötiedotteilla, vaan niiden on johdettava uskottaviin toimiin, Baroud selittää.

“Hieno aika olla autokraatti”

Conscience Internationalia johtavan James Jenningsin mukaan diktaattorit ja tyrannihallitukset käyttävät disinformaatiota toiminnassaan, koska tietävät, että sanomalehtien, television ja internetin kontrolli on niille elintärkeää. Toimittajalle pelkkä totuuden kertominen voi olla vaarallista.

– On hieno aika olla autokraatti. Taitavat poliitikot ymmärtävät, että he voivat tavoittaa ihmisten mielet ja sydämet suoraan älylaitteiden kautta. Tilan täyttäminen valheilla on helppoa. Totuuden etsiminen ja selvittäminen on sekavassa tilanteessa paljon vaikeampaa, mutta tarkalleen ottaen juuri se on toimittajien työtä.

CPJ:n mukaan journalistien vangitsemistilastoja vuosia johtaneen Kiinan kaikenkattava sensuuri tekee suunnattoman vaikeaksi saada selville vangittujen toimittajien määrä.

Vangitsemiset eivät rajoitu manner-Kiinaan, jossa valtion on perinteisesti arvioitu sortavan toimittajia. Vangittuihin kuuluu brittikansalainen, hongkongilaissyntyinen yrittäjä Jimmy Lai, joka perusti demokratiaa puolustavan Apple Daily sanomalehden. Laita on pidetty eristyssellissä vuodesta 2020 lähtien ja häntä syytetään yhteistoiminnasta ulkomaiden kanssa.

Epämääräisiä terrorismisyytöksiä

Afrikassa, Latinalaisessa Amerikassa ja Karibialla toimittajien vangitsemiset ovat harvinaisempia kuin muilla alueilla, mutta turvassa toimittajat eivät ole. Esimerkiksi Meksikossa ei ole vankilassa yhtään toimittajaa, mutta se on edelleen journalisteille maailman vaarallisin maa sota-alueiden ulkopuolella.

Nigeriassa, jossa vankilassa oli 4 journalistia, hyökättiin 1. joulukuuta kymmenien toimittajien kimppuun ja heidät pidätettiin, kun he aikoivat kertoa levottomuuksista ja mielenosoituksista. Senegalissa, jossa vankilassa oli yksi toimittaja, hyökättiin niin ikään poliittisista levottomuuksista raportoineiden journalistien kimppuun.

Yli 60:ta prosenttia vangituista toimittajista syytettiin valtionvastaisesta toiminnasta,. Mukana oli usein epämääräisiä terrorismi- ja ekstremismisyytöksiä, joita kohdistettiin yleensä marginalisoituneiden etnisten vähemmistöjen toimittajiin, joiden työ koski heidän omaa yhteisöään.

– Lehdistönvapaus on ainoa tehokas tapa varmistaa hallituksen tehokas valvonta. Toimittajien poliittista vainoa on mahdoton hyväksyä. Se vaatii suurempaa kansainvälistä huomiota, myös YK:ssa, toteaa Democracy Without Bordersin toiminnanjohtaja Andreas Bummel.