Virallisesti Unkari on demokratia, mutta maan kansalaisyhteiskunta, media ja demokratiaan kuuluvat säännöt ovat jatkuvasti uhattuina. Uhkan muodostavat maata 14 vuotta itsevaltaisesti johtanut pääministeri Viktor Orbán ja hänen Fidesz-KDNP -koalitiohallituksensa.

– Fidesz on purkanut demokratian ja oikeusvaltion tärkeitä tukipylväitä ja kuluttanut joka vuosi miljardeja propagandaan. Siitä huolimatta uskon, että se voidaan voittaa vaaleissa, sanoo Péter Magyar, 43, joka johtaa Tisza eli Kunnioitus ja vapaus -puoluetta.

Vuodesta 2010, jolloin nationalis-konservatiivinen Fidesz voitti vaalit, se on heikentänyt oikeuslaitoksen riippumattomuutta, rajoittanut ja sensuroinut mediaa sekä vaikeuttanut sosiaalisten ja ihmisoikeuskysymysten parissa toimivien kansalaisjärjestöjen toimintaa ja lisännyt niiden valvontaa.

– Unkari ei ole enää demokratia. Se ei ole ainoastaan minun tai opposition mielipide, riippumattomat instituutiot ovat samaa mieltä. Se on myös useimpien äänestäjien mielipide, väittää keskustalaisen Momentum-puolueen parlamentaarikko Ferenc Felencér, 34.

Epätasainen mediakenttä

Unkari siirtyi kommunismista demokratiaan 1991. Orbán toimi pääministerinä ensimmäisen kerran vuosina 1998–2002. Tuolloin hän puolusti äänekkäästi vapauksien lisäämistä, suhteiden lähentämistä Länsi-Eurooppaan ja Unkarin liittymistä Natoon 1999.

Uudelleenvalintansa jälkeen, vuodesta 2010, Orbán on yhdessä parlamentissa kahden kolmasosan enemmistöä pitävän Fidesz-KDNP -koaliton kanssa muuttanut Unkaria ja vienyt maata autoritaariseen suuntaan.

He ovat muuttaneet vaalilakeja ja vaalipiirien rajoja edukseen ja varmistaneet, että korkeat oikeusasteet, muut instituutiot ja media pysyvät hallituksen kannattajien hallinnassa.

– Taloutta tai poliittisia prosesseja koskevat säännöt ja säätelyt muuttuvat hallituksen kulloistenkin intressien mukaan. Sopeuttamista tehdään tavalla, joka kertoo, että perustuslailliset säännökset ovat olemassa enää paperilla, sanoo Keski-Euroopan yliopiston Demokratia instituutin professori Zsolt Enyedi.

– Kenttä on epätasa-arvoinen. Sitä vääristää se tosiasia, että hallitusta kannattavan median resurssit ovat kymmenkertaiset verrattuna oppositiomedian vastaaviin.

Muuttuvat säännöt ja median hallinta ovat Enyedin mukaan olleet pelivälineitä Fideszin menetykselle neljissä peräkkäisissä vaaleissa. Lisäksi Orbán osaa puhua ”keskivertounkarilaisen kieltä” ja ”muuttaa retoriikkaansa yleisen mielialan mukaan”.

Orbánin koalition oikeistolainen retoriikka on suuntautunut esimerkiksi ihmisoikeuksia puolustavia ja hallitusta kritisoivia kansalaisjärjestöjä vastaan.

Unkarin perustuslaissa säädetään sanavapaudesta, mutta avoin kritiikki hallitusta kohtaan ei onnistu. Viranomaiset pyrkivät jatkuvasti sivuuttamaan epäsuotuisat äänet ja näkemykset, raportoi Freedom House, jonka sananvapausindeksissä Unkari saa 65 pistettä sadasta.

Nuoret muutosvoimana

Gelencsér sanoo puhuvansa nuoremman, muutosta haluavan sukupolven puolesta. Noin 15 prosenttia Unkarin 9,7 miljoonaisesta väestöstä on 16–29-vuotiaita. FEPS:in (Foundation for European Progressive Studies) tänä vuonna julkaistun tutkimuksen mukaan heistä kaksi kolmesta haluaa elää täydessä demokratiassa.

– Momentum-puolueen ydinäänestäjäkunnan muodostavat alle 49-vuotiaat, joille tärkeimpiä asioita ovat demokratia, oikeusvaltio ja ilmastonmuutoksen pelko, Gelencsér sanoo.

– Ilmapiiri on muuttunut. Tyytymättömyys hallitukseen on kasvanut. Parina viime vuonna, erityisesti koronan jälkeen, taloudella on mennyt heikosti. Vallalla on yleinen epäusko hallituksen kykyyn hoitaa asiaa, Enyedi toteaa.

Lähes kolme neljäsosaa kansasta ansaitsee vähemmän kuin keskimääräisten elinkustannusten kattamiseen tarvitaan, raportoi unkarilainen Equilibrium ajatushautomo.

Gelencsérin mukaan asunnon löytäminen on nuorille ongelma ja terveys- ja eläkejärjestelmät ovat romahtamisen partaalla. ”Se olisi ymmärrettävää, jos emme maksaisi veroja, mutta niitä tässä maassa on monta lajia, enkä tiedä mihin ne menevät.”

Korruptiota tutkiva Transparency International arvioi viime vuonna Unkarin EU:n korruptoituneimmaksi maaksi. Se sai 42 pistettä sadasta mahdollisesta.

Hallituksen ongelmat ovat rohkaisseet oppositiota. Vuoden 2024 helmikuussa syntyi skandaali hallituksen armahtaessa lasten hyväksikäytöstä tuomitun miehen. Tammikuussa EU jäädytti miljardin euron rahoituksen Unkarille, koska maa ei puuttunut korruptioon ja demokratian normien rikkomiseen.

IDEA instituutin mielipidemittauksessa opposition Tiszaa aikoi äänestää huomattavasti useampi kuin hallitusta.