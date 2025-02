Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela vaatii pääministeri Petteri Orpon (kok.) johtamalta oikeistohallitukselta toimia suurtyöttömyyden ja konkurssiaallon torjumiseksi. Tuoreiden tilastojen mukaan työttömyysaste nousi tammikuussa 9,5 prosenttiin ja konkursseja pantiin vireille 381, mikä on suurin määrä koko 2000-luvun aikana.

– Suurtyöttömyys ja konkurssiennätys edellyttävät politiikan suunnanmuutosta. Etenkin pitkäaikaistyöttömyyden kasvu on valtava inhimillinen tragedia, ja jos sen kasvua ei saada pysähtymään, Suomen talous tulee kärsimään vielä pitkään, Koskela sanoo.

Tästäkin leikattiin

Koskela pitää kestämättömänä sitä, että hallitus on leikannut työllisyydenhoidosta samalla, kun palvelut siirtyivät kuntien vastuulle ja asiakasmäärä on kasvanut merkittävästi. Samalla osa-aikaisen ja lyhytkestoisen työn vastaanottamista on vaikeutettu merkittävästi.

– Työllisyyspalvelut on saatava toimimaan kunnissa välittömästi, eikä se onnistu ilman riittäviä resursseja ja byrokratian purkua. Toiseksi työttömyysturvan ja asumistuen suojaosat tulisi palauttaa, jotta edes tarjolla olevia pätkätöitä olisi kannattavaa tehdä, Koskela sanoo.

Tarvitaan pelastuspaketti

Konkursseja nähdään nyt paljon etenkin palvelualoilla ja rakennusalalla. Koskela arvioi, että hallituksen arvonlisäveronkorotukset ovat kurittaneet suhteettomasti pienyrittäjiä ja rakennusala on päästetty vapaapudotukseen. Vasemmistoliitto on toistuvasti esittänyt sekä rakennusalan pelastuspakettia että pienyrittäjien asemaa parantavaa toimenpidekokonaisuutta.

– Pienyrittäjien tilannetta on helpotettava nyt konkreettisilla toimilla. Olemme esittäneet hallitukselle muun muassa suuryrityksien ylipitkiin maksuaikoihin puuttumista, sillä jopa neljännes konkursseista johtuu siitä, etteivät yritykset saa rahojaan ajoissa, Koskela sanoo.