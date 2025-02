Mikä politiikan asia on viikon tärkein ja miksi, vasemmistoliiton helsinkiläinen kansanedustaja Mai Kivelä?

– Eduskunnasta nostaisin vanhusten hoivan tilanteen, josta keskusta teki välikysymyksen yhdessä Liike Nytin kanssa. Meillä oli äänestyksessä oma esitys, jossa emme kannattaneet hallituksen luottamusta. Hallitus kuitenkin sai äänestyksessä luottamuksen sadalla hallituspuolueiden äänellä.

Miten vasemmistoliitto on toiminut sen suhteen?

– Olemme nostaneet aktiivisesti esille sitä, että nyt oikeistohallituksen politiikan johdosta vanhuspalveluista leikataan ympäri Suomea ja pelkästään tänä vuonna edessä on noin 140 miljoonan euron säästötoimenpiteet. Summa vain kasvaa tulevin vuosina.

– Olemme nostaneet esille myös sitä, että samaan aikaan, kun hallitus ohjaa veronmaksajien rahoja puolen miljardin euron edestä yksityisille terveysjäteille, jo nyt tiedetään, että nämä terveydenhoidon Kela-korvausten nostot ovat menneet suoraan hintoihin yksityisellä puolella. Ne eivät ole edes lyhentäneet hoitojonoja. Käytännössähän tämä tarkoittaa vain sitä, että rahat menevät terveysbisneksen voittoihin.

– Kyse on kuitenkin julkisesta rahasta, joka pitäisi käyttää julkisten terveyspalvelujen parantamiseen ja ylläpitämiseen. Siksi olemmekin puhuneet hallituksen arvovalinnoista. Se, että hallituksella on valmius isoon tulonsiirtoon yksityiselle sektorille, osoittaa, että kyseessä ei ole pakko leikata. Tämä on ideologista oikeistopolitiikkaa.

– Lisäksi olemme pitäneet esillä sitä, että myös ikäihmisten toimeentuloon tehdyt leikkaukset pitää perua. Myös lääkekustannuksia ja terveydenhuollon asiakasmaksuja pitää alentaa. Nyt sairastamisen kustannuksia kuitenkin nostetaan ja vanhuksilta leikataan muillakin tavoille, esimerkiksi asumistuen kautta. Eli on paljon asioita, joilla hallitus vie ikäihmisten tilannetta huonommaksi Suomessa.

– Toki tämä on myös kunta- ja aluevaaleissa tärkeä asia. Vaalit ovat seuraava kohta, jossa voimme tehdä erilaista politiikkaa kuin mitä hallitus ajaa Suomessa.

Miten se on näkynyt omassa työssäsi?

– Se on näkynyt paljolti oman ryhmäni eduskuntatyön kautta. Mutta toki tämä aihe nousee esiin, kun tapaa ihmisiä toritapaamisissa ja keskustelutilaisuuksissa. Yksi henkilö oli esimerkiksi erikseen tullut toisesta kaupunginosasta Malmille kysymään, että miksi vasemmistoliitto ei osallistunut keskustan välikysymykseen. Sanoin, että keskusta ei edes pyytänyt meitä mukaan välikysymykseensä, koska nähtävästi halusi oppositiossa erottautua vasemmistosta. Mutta se ei tarkoita sitä, etteikö aihe olisi vasemmistolle tärkeä. Se on todella tärkeä.

– Oikeasti meitä ei haluttu mukaan välikysymykseen puoluepoliittisista syistä.

Mikä asia on jäänyt tiedotusvälineiltä huomaamatta?

– Eheytyshoitojen kieltämistä vaativan Rikkumaton-kansalaisaloitteen eteneminen eduskunnassa on jäänyt vähälle huomiolle. Niin kutsuttujen eheytyshoitojen kiellosta mietintöä tekevä lakivaliokunta päätti äänestyksen jälkeen keskiviikkona esittää näiden näiden niin sanottujen hoitojen kieltoa. Eli näyttää siltä, että Rikkumaton kansalaisaloite hyväksytään.

– Tämä on tosi hienoa, koska yleensä tällä hallituskaudella enemmistöt valiokunnissa eivät mene niin, että saataisiin hyviä päätöksiä. Tämäkin on muistaakseni jumittanut lakivaliokunnassa viime syksystä asti.

– Tämä oli iso asia, koska me näemme, että kenelläkään ei ole oikeutta ”eheyttää” toisen ihmisen sukupuoli- tai seksuaalista suuntautumista. , Oikeastihan hoidoissa on kyse henkisestä väkivallasta eikä mistään eheyttämisestä,

– Toki asia lopullisesti hyväksytään vasta täysistunnossa aikanaan. Mutta koska hallituspuolueet äänestävät täysistunnossa periaatteessa sen mukaan, mitä valiokunta on päättänyt, nyt näyttää tämän suhteen hyvältä.

Mikä on tämän viikon kulttuurielämyksesi?

– On ollut niin kiireinen työviikko, etten ole tainnut ehtiä kuin harrastaa salaista pahettani eli kuunnella true crime -podcasteja ennen nukahtamista illalla.

– Viimeksi lukemistani kirjoista haluan kuitenkin suositella Finlandia-voittajaa eli Pajtim Statovcin teosta Lehmä synnyttää yöllä (Otava 2024). Se on minunkin mielestäni mielettömän hieno. Toki synkkä, mutta ehkä mieltymykseni true crimeenkin kertoo, että se sopii mielenlaatuuni.

Kansan Uutiset julkaisee sarjaa, jossa vasemmistoliiton kansanedustajat vuorotellen kertovat politiikan viikosta.