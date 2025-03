Viisi opiskeluaikaista ystävää matkustaa kuudennen hautajaisiin Vestmannasaarille. Kaikilla on hieman huono omatunto, sillä kukaan ei tullut käyneeksi sairaalassa tapaamassa syöpää sairastavaa Guggaa. Yliopiston asuntolassa toisiinsa tutustunut entinen tiivis joukko aikoo silti ottaa ilon irti jälleennäkemisestä useamman vuoden jälkeen.

Erityisesti viikonloppua odottaa Yhdysvalloissa lääkäriopintojaan jatkava Trausti, sillä hänellä ei ole eikä ole ollut muita hyviä ystäviä kuin Ari, Leifur, Sigga ja Ragga – sekä tietysti joukkoon kuulunut Gugga.

Yrsa Sigurdardottir luo Musta jää -sarjansa toisessa osassa Muistan sinut uhkaavan tunnelman jo lauttamatkan päätteeksi. Auton ikkunaan on jätetty lappu, jossa viisikkoa kehotetaan painumaan kotiin. Siitähän he eivät piittaa, vaan jatkavat matkaa yksinäiseen majapaikkaansa loma-asunnoiksi muutettuun entiseen majakanvartijan taloon.

ILMOITUS ILMOITUS

Lukija tietää melkein heti, että edessä on kauhujen viikonloppu. Muistan sinut -jännärin joka toisessa luvussa hypätään ajassa muutama päivä eteenpäin. Joukko rikostutkijoita on matkustanut Reykjavikista Vestmannasaarille, koska merenrannasta on löytynyt poltettu ruumis ja sen läheltä kalliota vasten istuvassa asunnossa kuollut nuori nainen, jossa ei näy ulkoisia väkivallan merkkejä.

Vastentahtoisesti saarelle palaa heidän joukossaan oikeuslääkäri Idunn. Ei siksi, että hän kavahtaisi poltettua ruumista, vaan siksi, että hän ei haluaisi kohdata menneisyyttään entisellä kotisaarellaan. Siellä asuvat hänen isänsä, johon Idunnilla ei ole ollut vuosiin mitään yhteyttä sekä sisarpuolensa, joita Idunn ei halua tavata.

Idunn ja juttua tutkiva rikospoliisi Týr ovat tuttuja Sigurdardottirin Mustan jään ensimmäisestä osasta Näen sinut.

Hautajaisissa Trausti kuulee paikalliselta naiselta, ettei mikään Guggan kuolemassa mennyt niin kuin hänen entisille ystävilleen oli kerrottu. Vestmannasaarilla heitä vastassa onkin mysteeri, joka syvenee, kun Guggan ystävät tutkivat hänen tyhjäksi jäänyttä taloaan. Menneisyys tulee heitä vastaan, ja esittää kysymyksen: mitä todella tapahtui Gudbjörtille, joka kuului ikään kuin ulkojäsenenä kuuden ystävän piiriin ja katosi kesken opintojen?

Muistan sinut on arvoitusdekkari kauhumausteilla. Yrsa Sigurdardottir lisää aavemaista jännitystä monin tehokeinoin. Nuoret aikuiset ovat majoittuneet muusta kaupungista eristyksiin, pelaavat spiritististä pelä ja saavat uhkaussoittoja majatalon lankapuhelimeen. Lisäksi välit kiristyvät, kun osoittautuu, että mukavaksi odotettu viikonloppu on saanut kohtalokkaan käänteen.

Oikeuslääkäri Idunnin näkökulmasta kirjoitetut luvut ennakoivat viikatemiehen vierailua heidän keskuuteensa, mutta kuka tai ketkä kuolevat ja ennen kaikkea miksi?

Sigurdardottir tarjoilee maukkaan murhapalapelin, mutta se hyytäisi vielä enemmän, jos kaikkia paukkuja ei olisi säästetty teoksen loppuun. Nyt Muistan sinut etenee turhan pitkään vähän liian samanlaisena ennen kuin räjähtää.

Opiskelijaporukasta teoksen keskushahmo on Guggan nynnyksi kutsuma Trausti. Koko kirjan päähenkilöksi nousee askeettista elämää viettänyt ja seuraa kaihtava oikeuslääkäri Idunn, joka löytää elämäänsä ilon yllättävältä taholta.

Pohjoismainen rikoskirjallisuus tuottaa jatkuvasti ilon aiheita dekkariharrastajille. Yrsa Sigurdardottir on sen omaperäinen piinaavaan tunnelmaan panostava ääni.

Yrsa Sigurdardottir: Muistan sinut (Gaettu dinna handa). Suomentanut Marjakaisa Matthíasson. 348 sivua, Otava 2025.