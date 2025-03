Sisäministeriön poliittinen johto on toiminut syrjivästi ja pyrkinyt estämään muslimienemmistöisistä maista saapuvien pakolaisten pääsyn Suomeen valmistellessaan vuoden 2025 pakolaiskiintiötä. Näin arvioi yhdenvertaisuusvaltuutettu.

Ministeriötä johtaa perussuomalainen sisäministeri Mari Rantanen.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu antoi asiasta perustellun kannanoton sisäministeriölle tänään torstaina.

”Valehtelu asiasta ole yhtään sen vähäisempi seikka.”

Siinä tämä toteaa, että sisäministeriön poliittinen johto antoi sisäministeriön virkahenkilöille syrjivää ohjeistusta, kun se ohjeisti kohdistamaan pakolaiskiintiön erityisesti kristittyihin pakolaisiin.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu muistuttaa lisäksi siitä, että syrjivällä ohjeistuksella pyrittiin estämään muslimienemmistöisistä maista tulevien pakolaisten pääsy Suomeen. Valtuutettu huomauttaa myös, että syrjivän ohjeen antaminen on yhdenvertaisuuslain kieltämää syrjintää.

– Ministeriöillä on korostettu vastuu huolehtia siitä, että poliittista harkintavaltaa käytetään tavalla, joka on perustuslain ja yhdenvertaisuuslain mukaista, yhdenvertaisuusvaltuutettu Kristina Stenman toteaa.

– Perustuslain yhdenvertaisuusperiaatteen näkökulmasta on erittäin vakavaa, että sisäministeriön poliittinen johto antoi syrjivää ohjeistusta pakolaiskiintiön kohdentamisen valmistelussa.

Häpeällinen vastaus

Yhdenvertaisuusvaltuutetun ratkaisu ei tullut vasemmistoliiton varapuheenjohtajalle ja kansanedustajalle Veronika Honkasalolle yllätyksenä.

– Syksyllä saamani tiedon mukaan sisäministeriö oli suosimassa pakolaiskiintiössä kristittyjä, joten kysyin kohdentamisesta sisäministeriltä, Honkasalo kertoo.

– Sain vastaukseksi, että Suomi tulee kohdentamaan pakolaiskiintiön ketään syrjimättä ihmisiin, jotka ovat kaikkein eniten kansainvälisen suojelun tarpeessa. Yhdenvertaisuusvaltuutetun kannanottoa vasten ministerin vastaus on häpeällinen.

”Otettava vastuu”

Kun asia nousi syksyllä 2024 julkisuuteen ja sisäministeriön poliittista ohjausta kohtaan esitettiin vahvaa epäluottamusta, pääministeri Petteri Orpo (kok.) aloitti kiintiöpakolaisten valinnassa uuden valmistelun.

Honkasalo jätti asiasta kirjallisen kysymyksen sisäministerille 10. päivä lokakuuta.Lisäksi vasemmistoliiton ja vihreiden eduskuntaryhmät esittivät epäluottamusta sisäministeri Rantaselle marraskuun lopussa.

– Sisäministerin lainvastainen toiminta on erittäin vakava asia eikä valehtelu asiasta ole yhtään sen vähäisempi seikka, Honkasalo sanoo.

– Ministerin ja pääministerin on otettava vastuu tavasta, jolla on toimittu. Vai onko niin, että tällainen syrjintään kehottava menettely ja väärän tiedon antaminen ministerin toimesta on pääministeri Orpon mukaan täysin hyväksyttävää?

Yhdenvertaisuusvaltuutetun kannanotto etenee seuraavaksi oikeuskanslerin arvioitavaksi.