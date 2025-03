– Järkytyin, kun ovimies kertoi, että klinikka on suljettu. Minulla oli tapana käydä täällä ilmaisessa tarkastuksessa, 22-vuotias Jamila Begum kertoo.

Viimeisillään raskaana olevalla Begumilla ei ole varaa maksaa verikokeita ja ultraäänitutkimuksia yksityisessä sairaalassa. Afgaaninainen on huolissaan tulevasta synnytyksestään.

Pakistanissa asuu 1,9 miljoonaa afgaanipakolaista. Suurin osa raskaana olevista ja synnyttävistä afgaaninaisista hakeutuu terveysasemille, joita ylläpitävät Yhdysvaltojen rahoittamat kansalaisjärjestöt.

Myös tämä Peshawarin laitamilla sijaitseva klinikka pyöri USAID:n taloudellisella tuella. Vain naistyöntekijöistä koostuvan klinikan missiona on vähentää alueen naisten synnytykseen liittyviä komplikaatioita. Viime vuonna siellä hoidettiin 700 afgaaninaista.

– Afgaaninaiset eivät voi käydä syrjäisissä sairaaloissa, joissa ei ole naishenkilökuntaa. Nyt pienet klinikat on suljettu ja afgaaniväestö on jäänyt pulaan, afgaanipakolainen ja terveysaseman työntekijä Fareeda Bibi sanoo.

Klinikkaa pyörittävän kansalaisjärjestön johtaja Jamila Khan on järkyttynyt rahoituksen jäädyttämisestä.

– USAID:n tukemat kansalaisjärjestöt kamppailevat jatkaakseen toimintaansa varojen peruuttamisen jälkeen. Ne joko löytävät uusia rahoituslähteitä tai sitten ne lopetetaan, Khan sanoo.

Koko terveydenhuolto sakkaa

USA:n kehitysavun lakkauttaminen on vaikuttanut kaikkiin aloihin Pakistanissa, kertoo USAID:n entinen työntekijä Akram Shah.

– Yhdysvaltojen rahoittamiin 39 hankkeeseen kuuluivat esimerkiksi ihmisoikeudet ja hallinto, koulutus, terveydenhuolto ja humanitaarinen apu. Keskeytysmääräys on vaikuttanut kaikkiin niihin, hän sanoo.

Etenkin terveydenhuolto on kärsinyt pahasti, sillä USAID:n rahat pitivät yllä yhtenäisen terveydenhuoltojärjestelmän vahvistamista. Nyt projekti on vaarassa jäädä puolitiehen.

Lisäksi Pakistanin oli tarkoitus saada 52 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria Global Health Supply Chain Program -ohjelmasta, jonka tarkoituksena on varmistaa välttämättömien lääkintätarvikkeiden saatavuus. Nyt se lopetetaan varojen puuttuessa.

Vuonna 1961 perustettu USAID on pitkään ollut Yhdysvaltojen ulkopolitiikan kulmakivi ja se hallinnoi noin 60 prosenttia maan avustusbudjetista. Vuonna 2023 se tuki kehitystoimia yli 130 maassa. Päätös keskeyttää avustusohjelmat on osa laajempaa Yhdysvaltain ulkomaanavun uudelleenjärjestelyä Trumpin America First -politiikan mukaisesti.