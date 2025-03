Kenian nuoret mielenosoittajat maksavat kovaa hintaa äänensä korottamisesta. Viime kesäkuussa käynnistynyt z-sukupolven aktivistien johtama protestiliike veronkorotuksia vastaan saavutti ensimmäisen tavoitteensa, mutta mielenosoitukset talousahdinkoa, eliitin korruptiota ja kansasta vieraantuneita poliitikkoja vastaan ovat jatkuneet. Hallitus on vastannut siihen väkivallalla.

Kesän mielenosoituksissa poliisi tappoi yli 60 ihmistä ja vähintään 1 200 pidätettiin. Kesän jälkeen nuoria aktivisteja on kaapattu. Aseistettujen siviilivaatteissa liikkuvien ryhmien kerrotaan siepanneen ainakin 82 ihmistä. Useimmat on sittemmin vapautettu, mutta parikymmentä ihmistä on yhä kateissa.

Huonosti kasvatettuja, sanoo presidentti

Tammikuun kuudes päivä vapautettiin viisi nuorta miestä, jotka oli siepattu joulun alla. Yksi heistä oli satiirisista sarjakuvistaan tunnettu Kibet Bull. Kaksi muuta oli julkaissut keinoälyllä luotuja kuvia presidentti William Rutosta. Sieppaus pahoinpitelyineen oli niin traumaattinen, että useimmat kieltäytyvät edes puhumasta siitä.

Kenian turvallisuusjoukot kiistävät osallistuneensa sieppauksiin, ja presidentti Ruto lupasi joulukuun lopulla niiden loppuvan. Ministeri Justin Muturi kuitenkin äskettäin väitti, että Kenian kansallinen turvallisuuspalvelu oli vastuussa hänen poikansa Leslie Muturin sieppauksesta. Leslie vapautettiin, kun Ruto puuttui asiaan.

Presidentti Ruto syyttää aktivistien vanhempia huonosta kasvatuksesta. Presidentti myös vaatii nuoria kunnioittamaan maan johtajia sosiaalisessa mediassa.

Nyt mielenosoittajat vaativat kaikkien siepattujen vapauttamista ja syyllisten vastuuseen saattamista. Poliisi vastaa vaatimuksiin väkivallalla ja oikeuslaitos syyttämällä protestoijia laittomasta kokoontumisesta ja väkivaltaan yllyttämisestä.

Uusi sorron taso

Mielenilmausten väkivaltainen tukahduttaminen on kauan ollut ongelma Keniassa. Ihmisiä tapettiin niin kesän 2023 kuin vuoden 2024 protesteissakin.Tämän vuoden tammikuussa kolme tunnistamatonta ihmistä surmasi nuorisoaktivistina hallitusta kritisoineen paikallisparlamentin jäsenen Richard Otienon.

Nykyinen sieppausten aalto on huolestuttava uusi sorron taso. Siitä voi päätellä, että vallanpitäjiä risoo mielenosoittajien uuden sukupolven ilmestyminen ja se, että nuoret pitävät sitkeästi kiinni vaatimuksistaan poliisin väkivallasta huolimatta.

Poliisi käyttää rutiininomaisesti väkivaltaa protestoijia vastaan, mutta lisäksi poliisia syytetään osallisuudesta sieppauksiin. Poliisi vähintäänkin sallii sieppausten jatkua eikä tutki niitä. Hyvin harva uhri on saanut oikeutta ja laillista järjestystä on alettu epäillä.

Sieppaukset voivat vaientaa joitakin ihmisiä, mutta ne voivat myös kääntyä itseään vastaan. Luottamus valtioon ja poliitikkoihin vähenee entisestään. Vaikka yksilöt ehkä vaikenevat, kollektiivinen kaipuu muutokseen pysyy.