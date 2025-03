Pakistanin taimenenkasvatuselinkeino on romahduksen partaalla ilmastonmuutoksen vaikutusten vuoksi. Kalankasvatus on ollut Pakistanin vuoristoisen pohjoisosan asukkaiden tärkeimpiä elinkeinoja. Taimenia kasvatetaan jäätiköiden kylmässä sulamisvedessä, joten useimmat kalanviljelylaitokset ovat Pakistanin pohjoisosassa Khyber Pakhtunkhwan maakunnassa.

Kalafarmien omistajat ja työläiset ovat jääneet kamppailemaan kohoavien lämpötilojen, vuoristojäätiköiden sulamisen, sateiden ennakoimattomuuden ja katastrofaalisten tulvien kanssa. Pakistanin vuoden 2022 tuhotulvat hävittivät satoja taimenfarmeja Hindu Kush -vuoristoalueella.

Kriittistä infrastruktuuria tuhoutui, kalakantoja tuhoutui ja monen kalankasvattajien täytyi luopua elinkeinostaan. Jotkut vaelsivat tasangoille etsimään muita tulonlähteitä. Kerran kukoistanut teollisuudenhaara jäi sekasorron valtaan.

Ennen tuli apua ulkomailta

Kalafarmien yhdistyksen pääsihteeri Usman Ali Swati on yksi kärsineistä.

– Omistin seitsemän taimenfarmia, joihin sijoitin yli kolmenkymmenen vuoden aikana noin 350 miljoonaa rupiaa (n. 1,2 miljoonaa euroa). Ne eivät olleet vain liikeyrityksiä, vaan näkyvä osoitus vuosien kovasta työstä ja omistautumisesta. Tulvat pyyhkivät pois kaiken ja jättivät minut samaan jamaan, jossa olin vuonna 1992 kun käynnistin yritystäni, hän valittaa.

Myös vuonna 2010 tulvat aiheuttivat valtavia menetyksiä Pakistanin kalankasvattajille, mutta silloin kansainväliset avustusjärjestöt auttoivat elvyttämään kala-alan. Vuoden 2022 tulvien jälkeen tukea ulkomailta ei ole tullut, vaan kasvattajat on jätetty selviytymään omin avuin.

– Olen syvästi huolissani liiketoimintani tulevaisuudesta. Katastrofeista on tullut ennakoimattomia ja se tekee toiminnan suunnittelemisesta ja ylläpitämisestä lähes mahdotonta. Taimenen kasvatus on kuitenkin ammatti johon minulla on erikoisosaamista, minulla ei ole muuta vaihtoehtoa, Usman huokaa.

Kaikki meni

Valtiolla töissä ollut Naqeeb Ullah Mian irtisanoutui virastaan ja ryhtyi taimenenkasvattajaksi vuonna 2020. Vuoteen 2022 mennessä hän oli onnistuneesti kasvattanut kalakannan aikuiseksi ja saanut kahdeksan miljoonan rupian (n. 27 600 euroa) arvoisen tilauksen, joka hänen piti toimittaa syyskuussa. Elokuussa tulva huuhtoi mennessään Naqeebin kaikki kalat ja vaurioitti vakavasti farmin rakenteita. Isku oli kova.

– Yritän myydä maapalaa, jotta voisin edes osittain avata kalakasvattamoni. Irtisanouduin työstäni eikä minulla nyt ole muuta vaihtoehtoa kuin jatkaa tätä liiketoimintaa riskeistä huolimatta, Naqeeb sanoo.

Moni muu kalankasvattaja on joutunut muuttamaan toisaalle Pakistaniin tai lähtemään ulkomaille töihin. Usman Ali Swatikin harkitsee Kanadaan muuttamista.

Epävarma tulevaisuus

Kalasektorin taloudelliset tappiot arvioidaan noin 2,58 miljardiksi rupiaksi (n. 8,9 miljoonaa euroa). Kalankasvattajilla ei ilman tukea ole varaa kunnostaa kala-altaitaan ja muuta infrastruktuuria. Kalan hinta tosin on tulvaa seuranneen niukkuuden aikana moninkertaistunut – ennen tulvaa hinta puolestaan oli laskenut ylituotannon takia.

Tulvien ohella kalasektoria vaivaa kylmän kauden lyhentyminen, joka on lyhentänyt myös taimenten kutuaikaa. Lisäksi vähentyneet sateet ovat aiheuttaneet vesipulaa kasvattamoissa.

Taimenenkasvatuksen tulevaisuus Pakistanissa on epävarma.

– Vuoden 2022 tulvat eivät tuhonneet vain maatiloja, vaan myös niiden omistajien toivon ja tahdonvoiman, sanoo Khyber Pakhtunkhwan johtava kalaviranomainen Zubair Ali. Useimmat epäröivät uusien investointien tekemistä, sillä pelkäävät tuhon toistuvan taas seuraavana monsuunikautena.