Kuubassa vesijohtoveden jakelu kärsii sinnikkäistä häiriöistä, jotka johtuvat pumppujen rikkoutumisista, putkivuodoista, sähkökatkoista ja polttoainepulasta. Taustatekijänä on Yhdysvaltain julistama kauppasaarto.

Manzanillossa asuva Mariam Alba kuvaa tilannetta kamalaksi.

– Minun naapurustossani vettä on lähes joka päivä, mutta tiedän paikkoja, jotka ovat kuukausia ilman. Joissain kortteleissa on vesisäiliöitä, jotka täytetään aamulla. Illan tullen ne ovat tyhjiä ja ne täytetään uudestaan vasta kuukauden kuluttua. Pikkutunneilla näkee ihmisiä kantamassa vettä vuotavan putken täyttämästä kuopasta. Ei se ole juomavettä, Alba kertoo.

Ei päivääkään ilman epävarmuutta

Manzanillo sijaitsee Granman maakunnassa 750 kilometrin päässä pääkaupunki Havannasta. Maakunnan 804 000:sta ihmisestä 76 prosentilla on kotonaan vesijohto ja vain 38,7 prosenttia saa vettä vähintään kerran kolmessa päivässä. Yli 66 000 asukasta on säiliöautojen tuoman veden varassa ja yli 30 000 on vailla kaikkia vesipalveluita.

Havannassa vesikatkot eivät ole yhtä pitkiä kuin Manzanillossa, mutta niistä kärsii noin 130 000 vesilaitoksen asiakasta.

– Olen ollut vettä vailla jopa kaksi viikkoa vesijohtojärjestelmän toistuvan rikkoutumisen takia. Vika korjataan, mutta pian ollaan taas ongelmissa. Olen elänyt täällä 40 vuotta, eikä sinä aikana ole ollut ainuttakaan päivää, jolloin en olisi ollut epävarma saanko vettä vai ei, Flora Alvarez kertoo. 43-vuotias Alvarez elää Havannan Centro Habanan kaupunginosassa.

Putket vuotavat



Atlantin ympäröimässä Kuubassa ei ole suuria jokia, ja saaren pohjavesiä uhkaa alati suolaantuminen. Maa on riippuvainen sateista, joten kuivat kaudet vähentävät vakavasti vesitarjontaa. Vuosi 2024 oli kuitenkin sateisuudeltaan lähellä pitkän ajan keskiarvoa ja vesivarat olivat vielä tämän vuoden helmikuun alussa liki tavanomaisella tasollaan.

Ongelmana ovatkin vuotavat putkistot. Myös kotien hanat hukkaavat vettä. Jopa yli 40 prosenttia johtovesistä valuu rei’istä milloin mihinkin – Havannan kaduilla vuotoja näkyy kymmenittäin. Vesisektorin viranomaiset arvioivat, että vuotokohtia on 2 500–3 000.

Palvelun laatua laskevat myös pumppukoneistojen rikkoutumiset ja tiheään toistuvien sähkökatkojen aiheuttamat keskeytykset.

Vesihuolien ennustetaan jatkuvan



Kuuban investoinnit vesijohtoverkostoihin ja viemärijärjestelmiin ovat hidastuneet ja ovat nykyään vain 45 prosenttia tavoitteesta. Yhdysvaltain talouspakotteet ja kansainväliset maksamattomat velat painavat investointeja alaspäin.

Maan kymmenmiljoonaisesta väestöstä 83,9 prosenttia saa nykyään vetensä julkisten vesi- ja viemäriyhtiöiden kautta. Prosenttiluku on vuoden 2023 lopusta kohonnut 4,5:llä. Nousua selittää suurelta osin väestön väheneminen.

Vain 61,2 prosenttia väestöstä nauttii turvallisista vesipalveluista, joskin määrä on hienoisessa kasvussa.

Valtakunnallisesti kokonaan vailla vesijohtovettä on runsas 600 000 ihmistä, jotka saavat pysyvästi vetensä säiliöautoista. Lähes 1,5 miljoonaa on niin sanottujen helposti saavutettavien vesipisteiden varassa. Niistä he pystyvät hakemaan vettä alle puolessa tunnissa mukaan lukien matkat ja odotusaika.

Vesilaitokset hoitivat vain noin 60 prosenttia saamistaan valituksista ja ongelmaraporteista, mutta onnistuivat kuitenkin asentamaan 241 kilometriä uusia vesijohtoja, 32 uutta vedenkäsittelylaitosta, 10 jätevedenkäsittelylaitosta ja 9 suolanpoistolaitosta. Lisäksi asennettiin lähes 25 000 vesimittaria, jotka mahdollistavat laskutuksen kulutuksen mukaan. Viranomaiset ennustavat, että hallituksen miljoonainvestoinneista huolimatta vesihuolet jatkuvat tänäkin vuonna.