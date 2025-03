Vasemmistoliiton kansanedustaja Laura Meriluoto arvioi pääministeri Petteri Orpon (kok.) johtaman oikeistohallituksen hurskastelevan tasa-arvon suhteen.

Meriluoto jättää Minna Canthin ja tasa-arvon päivänä eli tänään keskiviikkona Orpon hallitukselle kirjallisen kysymyksen hallituksen politiikan sukupuolivaikutuksista. Siinä erityinen huomio on hallituksen työelämän heikennysten vaikutuksissa jo valmiiksi yleiseen syrjintään raskauden ja perhevapaan perusteella.

– Raskaussyrjintä on suomalaisessa työelämässä hätkähdyttävän yleistä. Hyvin yleistä on, että raskaana olevan määräaikaista työsuhdetta ei jatketa raskauden vuoksi, Meriluoto toteaa.

– Huolestuttavaa on, että raskaussyrjintää kohdatessa usko omiin vaikutusmahdollisuuksiin on heikentynyt ja seurausten pelko on voimistunut..

Meriluoto paheksuu sitä, että asiasta aiheutuvista ongelmista huolimatta Orpon hallitus aikoo helpottaa määräaikaisten työsuhteiden tekemistä, kun tulevaisuudessa enintään vuoden mittaisen määräaikaisen työsopimuksen voi solmia ilman erityistä perustetta.

Lisäksi hallitus on valmistellut niin kutsutun potkulain, jonka mukaan työntekijän irtisanomiseksi ei enää tarvitsisi painavaa syytä, vaan pelkkä asiallinen syy riittää.

– Hallitus on helmikuussa julkaissut tasa-arvo-ohjelman, jossa se lupaa puuttua raskaus- ja perhevapaasyrjintään, mutta toisella kädellä se iskee moukarilla lainsäädäntöön, joka on syrjintää kohdanneen suojana.

Meriluoto on pettynyt siihen, että hallitus lupaa yhtä ja tekee toista.

– Hallituksen tasa-arvo-ohjelmaa lukiessa ei voi välttyä ajatukselta, että se on suurta hurskastelua. Myös samapalkkaisuuden osalta sanat ja teot ovat niin pahasti ristiriidassa.