Vasemmistoliito kansanedustaja Pia Lohikoski on tyytyväinen ja huojentunut siitä, että eduskunnan lakivaliokunnassa enemmistö päätyi kannattamaan niin sanottujen eheytyshoitojen kieltoa koskevan kansalaisaloitteen hyväksymistä.

Tänään torstaina valmistuneessa mietinnössä lakivaliokunta esittää, että eduskunta hyväksyisi Rikkomaton-kansalaisaloitteen. Valiokunta katsoo, että eheytystoiminnan kieltoa ja rangaistavuutta on aiheellista selventää ja pitää tärkeänä, että lainvalmisteluun ryhdytään ripeästi. Lohikoski on lakivaliokunnan jäsen.

Eheytyshoidoilla tarkoitetaan erilaisia psykologisia menetelmiä, joilla seksuaalivähemmistöjä yritetään muuttaa heteroseksuaaleiksi tai transsukupuolisia syntymässä määritellyn sukupuolen mukaisiksi.

”Eheytys on väkivaltaa.”

– Kenenkään sukupuoli tai seksuaalinen suuntautuminen ei ole ominaisuus, jota voisi tai tulisi korjata, parantaa tai eheyttää. Se, että haavoittuvassa asemassa oleva ihminen manipuloidaan uskomaan toisin, on vain ja ainoastaan vahingollista, Lohikoski muistuttaa.

Kiitos kollegoille

Lohikoski kiittää kollegoitaan aloitteen tukemisesta. Mietintö hyväksyttiin vasemmistoliiton, SDP:n, vihreiden, kokoomuksen ja RKP:n edustajien äänin. Keskustan edustajista toinen kannatti ja toinen vastusti aloitetta.

– Kokoomuslaiset valiokuntakollegat toimivat asiassa lopulta puolueensa puoluekokouksessa vahvistetun kannan mukaisesti. Toivottavasti kokoomuslaiset äänestävät ihmisoikeuksien puolesta myös täysistunnossa, Lohikoski sanoo.

Tapahtuu terveydenhuollossakin

Niin sanottua eheyttämistä tapahtuu erityisesti uskonnollisissa yhteisöissä. Lohikoski kuitenkin muistuttaa, että sitä tapahtuu myös esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollossa, vaikka toiminta on epätieteellistä, epäeettisiä, vahingollista ja vastoin kaikkia hyväksyttyjä hoitokäytäntöjä. Esimerkiksi Psykologiliitto ja Suomen psykiatriyhdistys ovat ankarasti tuominneet toiminnan.

– Eheytys on väkivaltaa, joka jättää syvät henkiset arvet. Tällaisessa toiminnassa ei ole kyse terveyden suojelusta, eikä sitä voi puolustaa uskonnonvapauden varjolla, Lohikoski sanoo.

Kansalaisaloite toimii

Lohikoski iloitsee siitä, että jälleen kerran kansalaisaloite demokratian välineenä on näyttänyt voimansa ja huomauttaa, että edistysaskeleita sateenkaarioikeuksissa on aiemminkin otettu kansalaisaloitteiden ansiosta.

– Vaikka eri hallituspohjissa taantumukselliset voimat ovat saaneet jarrutettua ihmisoikeuksien edistämistä, on eduskunnassa aiemminkin löytynyt enemmistö. Toivon, että niin on nytkin, erityisesti kun kyse on julman väkivallan torjumisesta, Lohikoski sanoo.

Asia etenee eduskunnan täysistuntoon, joka päättää lopullisesti kansalaisaloitteen hyväksymisestä.