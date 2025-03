Vasemmistoliiton Paavo Arhinmäki ja vihreiden Atte Harjanne ovat helsinkiläisten suosikkeja kaupungin seuraavaksi pormestariksi. Asia käy ilmi Ylen ja Taloustutkimuksen teettämästä kyselystä tuhannelle äänioikeutetulle helsinkiläiselle.

Sekä Arhinmäki että Harjanne saivat kyselyssä 18 prosentin kannatuksen. Kolmantena on SDP:n ehdokas Eveliina Heinäluoma 16 prosentin kannatuksella ja neljäntenä kokoomuksen Daniel Sazonov 14 prosentissa.

Paavo Arhinmäki on saamastaan kannatuksesta mielissään.

– Ajattelisin tai toivoisin, että tässä näkyy se työ, jota olemme tehneet yhdessä helsinkiläisten kanssa, Arhinmäki kommentoi KU:lle.

– Kaupunkilaiset varmaan tunnistavat sen innon ja tuntemuksen, joka minulla on Helsinkiin.

Tärkeämpää voimasuhteet

Helsingissäkään ei kuitenkaan käydä tänä keväänä pormestarivaaleja, vaan kuntavaalit, joissa valitaan kaupunginvaltuuston 85 jäsentä.

”Oleellista ei ole pormestarin nimi eikä edes se, mikä on suurin puolue. Tärkein asia on puolueiden väliset voimasuhteet, ketkä pystyvät rakentaa enemmistöjä”, Paavo Arhinmäki kirjoittaa Facebookissa.

”Siksi on tärkeää, että vasemmisto etenee vaaleissa ja lisää entisestään vaikutusvaltaa Helsingissä. Se että viime vaalien jälkeen nousimme pormestaristoon, on konkreettisesti näkynyt helsinkiläisille parempana politiikkana”, Arhinmäki kertoo.

Paavo Arhinmäki on ollut Helsingin kulttuurista ja vapaa-ajasta vastaava apulaispormestari vuoden 2021 kuntavaaleista asti. Sitä ennen hän istui eduskunnassa ja toimi muun muassa vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtajana ja pääministeri Jyrki Kataisen (kok) hallituksen kulttuuriministerinä. Arhinmäki oli myös vasemmistoliiton puheenjohtaja vuosina 2009-16.

”Vasemmisto on ollut kokoomuksen ykköshaastaja poliittisesti.”

”Vasemmisto on ollut kokoomuksen ykköshaastaja poliittisesti, ja on sitä edelleen. Siinä missä sosiaalidemokraatit tuntuvat lämmitelevän sinupunaa, me haluamme vahvistaa punavihreää”, Arhinmäki sivaltaa.

