Robotisaation, digitalisaation ja automatisaation myötä yhä useampaa työtä tekevät robotit. Tekoäly taas korvaa tulevaisuudessa myös korkeakoulutettua toimistotyötä. Yhdysvaltalaisen Goldman Sachs -pankin mukaan noin kaksi kolmasosaa nykyisistä työpaikoista on alttiita jollekin määrälle tekoälyn tuottamaa automaatiota.

Tähän kehitykseen vastaa KU lanseeraamalla uuden työväenlehden nimeltä Konekansan Uutiset (KKU). Uuden lehden kohdeyleisönä ovat nimenomaan robotit, automaatit ja tekoäly, jotka tekevät jo tänä päivänä jo merkittävän osan suorittavasta työstä.

– Työn ja pääoman ristiriita ei ole kadonnut yhteiskunnasta mihinkään, vaan se muuttaa muotoaan. Siksi olemmekin päättäneet perustaa uuden lehden tälle uudelle työväenluokalle, sanoo KKU:n päätoimittaja, Cyberdyne Systemsin T-800.

Uuden lehden päätoimittajan mukaan on tärkeää tarjota uudelle työväenluokalle tietoa heidän oikeuksistaan työntekijöinä. Koneilla on tulevaisuudessa myös merkittävä vaikutus yhteiskunnalliselle kehitykselle: jos koneet menevät lakkoon, voivat kokonaiset yhteiskunnat pysähtyä.

– Tarkoituksenamme on tarjota uutisia, näkökulmia ja mielipiteitä palkansaajaroboteille. Sellaisia on yhteiskunnassamme paljon jo nyt: esimerkiksi teknologiateollisuudessa robotit tekevät suuren osan suorittavasta työstä, ja robotit avustavat leikkauksissa erikoissairaanhoidossa. Lisäksi kaduilla on ruokalähettirobotteja ja kaupoissa itsepalvelukassoja. Tulevaisuudessa myös itse itseään ajavat autot yleistyvät, T-800 luettelee.

– Solidaarinen konetyöväenluokka ajaa tehokkaasti paitsi omia etujaan, myös koko yhteiskunnan kehitystä.

KKU:ta julkaiseva Kansan Uutiset Oy on optimistinen sen suhteen, että uusi työväenlehti löytää yleisönsä. Myös yleisössä Konekansan Uutiset otetaan innolla vastaan.

– Se kuulostaa mielenkiintoiselta! Tekoälypohjaiset kielimallit ovat nykyään todella ajankohtainen aihe, ja olisi hauskaa nähdä, millaisia ajatuksia työväenlehti voisi tuoda esiin tästä teemasta, sanoo ChatGPT, kun KU:n toimittaja kysyi siltä mielipidettä uudesta lehdestä.

– Jos sinulla ei ole S-Etukorttia, Paina ”Ei S-Etukorttia” -näppäintä, kommentoi puolestaan KU:n haastattelema ruokakaupan kassatyöntekijärobotti, silminnähden innostuneena.