Vasemmistoliiton helsinkiläinen pormestariehdokas Paavo Arhinmäki muistuttaa siitä, että rahan valta on uhka demokratialle.

– Kun katsoo Helsingin katukuvaa tai istuu joukkoliikennevälineissä, voi nähdä millä puolueilla ja kenellä ehdokkailla on rahaa laittaa isosti kampanjoihin, hän kirjoitti keskiviikkoiltana sosiaalisessa mediassa.

Hän arvioi, että suurin osa ehdokkaista tekee Helsingissä alle tuhannen euron kampanjat.

– Isoimmat yksittäisen ehdokkaan kampanjat ovat luultavasti sata kertaa suuremmat, hän tarkentaa.

”Äänestäjille on nähdäkseni oleellinen tieto, kuka ketäkin rahoittaa ja kuinka paljon.”

Arhinmäki muistuttaa vasemmistoliiton vanhasta tavoitteesta, joka on kampanjakatto. Puolue teki siitä lakialoitteen vuonna 2010 ja uudelleen 2019.

– Olisi demokratian kannalta tärkeää, että ylisuureksi paisuneita kampanjoita rajoitettaisiin. Tällä edes jonkun verran tasoitettaisiin lähtökohtia, hän toteaa.

– Siksi Suomen lakiin pitäisi säätä kampanjakatot.

Isoja kampanjoita

Kampanjakattojen yhä puuttuessa Arhinmäki kehottaa ehdokkaita tekemään ennakkoilmoituksen kampanjansa suuruus ja isoimmat rahoittajat ennen äänestyksen alkamista. Nyt käytävissä kunta- ja aluevaaleissa se ei tosin enää ole mahdollista, koska ennakkoäänestys alkoi keskiviikkona.

– Äänestäjille on nähdäkseni oleellinen tieto, kuka ketäkin rahoittaa ja kuinka paljon, hän arvelee.

Helsingissä ennakkoilmoituksen ovat tehneet lähes kaikki Liberaalipuolueen, Vihreiden ja vasemmistoliiton ehdokkaista ennen ennakkoäänestyksen alkua. Keskustan ehdokkaista ilmoituksen on tehnyt runsas kolmannen, kokoomuksen, SDP:n ja Perussuomalaisten ehdokkaista muutama.

Arhinmäki arvioi näkemänsä perusteella, että pormestariehdokkaista kokoomuksen Daniel Sazonov ja SDP:n Eveliina Heinäluoma näyttäisivät tekevän isoja ja kalliita kampanjoita.

– Mutta kuinka suuria ja kenen rahoittamia? Ainakaan tätä kirjoittaessa emme sitä tiedä, koska kumpikaan ei ole tehnyt vaalirahoituksen ennakkoilmoitusta, hän toteaa.

Arhinmäki ja Harjanne ilmoittivat

Arhinmäen oma vaalibudjetti on 15 650 euroa. Siitä on hänen omaa rahaansa 10 075 euroa. Yksityiset ovat lahjoittaneet hänen kampanjaansa 500 euroa, puolueosastot 1 400 euroa ja muut tahot 3 675 euroa.

Muita tahoja ovat kaikki muihin luokkiin kuulumattomat tahot, kuten etujärjestöt, ammattijärjestöt, liitot, säätiöt ja yhdistykset pois lukien puolueyhdistykset.

Suurimmat menoerät ovat ulkomainonta, 10 000 euroa, ja tietoverkot, 4 000 euroa.

Toinen rahoituksestaan ilmoituksen tehnyt pormestariehdokas on Vihreiden Atte Harjanne. Hänen kampanjansa maksaa ennakkoilmoituksen mukaan yli tupalasti sen, mitä- Arhinmäen kampanja, eli 37 500 euroa. Siitä omia varoja on 5 660 euroa, lahjoituksia yksityisiltä16 000 euroa ja puolueyhdistyksiltä 4 040 euroa. Yrityksiltä on tullut 500 ja muilta tahoilta 11 000 euroa

Harjanteen kampanjan suurimmat menoerät ovat samat kuin Arhinmäellä, summat vain ovat suuremmat: ulkomainonta, 15 500 euroa, ja tietoverkot, 13 000 euroa

Ennakkoilmoitus vaalirahoituksesta on vapaaehtoinen.

– Mutta demokratian ja avoimuuden vuoksi sellainen olisi syytä tehdä ennen kuin äänestäminen alkaa, Arhinmäki muistuttaa.

Valittujen pitää tehdä pakollinen vaalirahailmoitus vaalien jälkeen.