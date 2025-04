Vasemmistoliiton kansanedustaja Mai Kivelä pitää julmana pääministeri Petteri Orpon (kok.) hallituksen aietta perua karjuporsaiden kastraatiokielto. Hallitus on nyt aktiivinen asiassa, joka on tulossa voimaan vasta vuonna 2035.

Maa- ja metsätalousministeriön antamista tiedoista käy ilmi, että hallitus aikoo ryhtyä valmistelemaan lakiesitystä, jossa esitetään porsaiden kastraatiokiellon poistamista eläinten hyvinvointilaista.

Porsaiden kirurginen kastraatio on kivulias toimenpide, joka aiheuttaa eläimille suurta kärsimystä ja stressiä. Kastraatiokiellon on vuoden vaihteessa voimaan tulleen eläinten hyvinvointilain mukaan määrä astua voimaan pitkällä siirtymäajalla, vuonna 2035.

ADVERTISEMENT ADVERTISEMENT

”Ei olisi liioiteltua todeta, että hallitus on myynyt sielunsa eläinteollisuudelle.”

Teollisuuden hyväksi

Nyt hallitus on aikeissa avata eläinten hyvinvointilain uudelleen poistaakseen kastraatiokiellon sieltä kokonaan.

– Kastraatiokiellon pelätään aiheuttavan taloudellista haittaa eläinteollisuudelle kastraatiokiellosta aiheutuvien kustannusten ja lihaviennin mahdollisen tyrehtymisen takia, Kivelä sanoo tiedotteessaan.

– Ei olisi liioiteltua todeta, että hallitus on myynyt sielunsa eläinteollisuudelle. Hallitus ottaa tässä nyt erikseen askelia eläinten täysin tarpeettoman kärsimyksen jatkamiseksi, ja miksi? Jotta lihateollisuus voi takoa sillä rahaa.

Pitäisi aikaistaa

Kivelä muistuttaa siitä, että kirurgiselle kastraatiolle on vaihtoehtoja, ja kastraatiokiellon toimeenpanoon myönnetty pitkä siirtymäaika on erittäin antelias lihateollisuudelle. Hänestä hallitukselta suunnittelema aloite kastraatiokiellon poistamiseksi on räikeän eläinvihamielinen teko, jota ei voida perustella millään todellisella tarpeella.

– On myös muistettava, että kastraationkaan kieltäminen ei poista laajempaa eläinkärsimyksen problematiikkaa, joka on olennainen osa eläintuotantoa, Kivelä painottaa.

– Näissä puitteissa jokainen askel eläinten hyvinvoinnin parantamiseksi on kuitenkin kriittinen ja siksi porsaiden kastraatiokielto on aivan ehdottomasti pidettävä voimassa. Kiellon voimaan astumista pitäisi päinvastoin aikaistaa reilusti.

Myös Vihreiden kansanedustaja Saara Hyrkkö tyrmää aikeen kastraatiokiellon purkamisesta.

– Jokainen mies voi varmasti kuvitella, miten kivuliaasta toimenpiteestä on kyse. Pelkkä kipulääke ei riitä lievittämään toimenpiteen aiheuttamaa stressiä ja kipua, joka voi jatkua useita päiviä, Hyrkkö sanoo asiasta lähettämässään tiedotteessa.

Karjunhajun välttämiseksi

Lähes kaikki karjuporsaat kastroidaan kirurgisesti. Pääsyy on se, että joillakin kastroimattomilla sioilla esiintyy niin sanottua karjunhajua, joka on joidenkin mielestä vastenmielinen. Kuitenkin esimerkiksi Isossa-Britanniassa se ei ole ongelma.

Siirtymäaikana laki edellyttää, että porsaalle annetaan toimenpidettä varten kertaluontoinen kipulääkitys. Vuodesta 2027 alkaen kastroitaville porsaille on annettava paikallispuudutetta.