Työmarkkinajärjestö STTK:ssa ollaan huolissaan nuorten työttömyyden kehityksestä erityisesti pitkäaikaistyöttömien osalta. 15–24-vuotiaiden pitkäaikaistyöttömyys on kasvanut rajusti. Tämän vuoden alussa pitkäaikaistyöttömiä nuoria oli yli 5 000, kun vielä 2007 heitä oli noin 400. Ilmiötä ja sen ratkaisuja käsitellään STTK:n uudessa Policy Briefissä.

– Nuorten pitkäaikaistyöttömyys on yli kymmenkertaistunut alle 20 vuodessa. Ilmiö on huolestuttava, niin näiden nuorten kuin yhteiskunnan näkökulmasta. Suomella ei ole tähän varaa, STTK:n ekonomisti Tom-Henrik Sirviö sanoo.

Nuorten pitkäaikaistyöttömyys on myös syventynyt. Työttömyysjaksot eivät jää enää noin vuoden mittaisiksi, vaan vähintään kaksi vuotta työttömänä olleiden nuorten määrä on lisääntynyt ja heitä on jo noin tuhat.

Tarvitaan uusi työtakuu pitkäaikaistyöttömille nuorille.

Oikeus työhön myös nuorille

STTK huomauttaa, että oikeus työhön on turvattu perustuslaissa. Se arvioi pitkäaikaistyöttömyyden kehityksen kuitenkin tekevän kyseenalaiseksi sen, että onko näin myös käytännössä. Aiemmat nuorten työllisyyden edistämisen toimet, kuten nuorisotakuu, eivät järjestön mielestä selvästikään ole onnistuneet edistämään pitkäaikaistyöttömien nuorten työllisyyttä.

– Työ on oikeus -ajattelua täytyy vahvistaa. Sitä vahvistaisi esimerkiksi nuorisotakuun uudistaminen tai uusi työtakuu pitkäaikaistyöttömille nuorille. Samalla tulisi harkita aiempaa laveammalla tehtävällä toimivaa työllistämisen valtionyhtiötä, niin sanottua Työkanava 2.0, Sirviö ehdottaa.

Palkkatukea ei saa unohtaa



Vaikka vahvistuva talouskasvu on yksi keino osan pitkäaikaistyöttömien nuorien työllistämiseen, katse on silti suunnattava myös työvoimapalveluiden kehittämiseen. Työvoimapalveluiden resurssit on varmistettava ja nuorten pitkäaikaistyöttömien omia palveluprosesseja on tarvittaessa vahvistettava.

Myöskään muita perinteisempiä työvoimapalveluiden käytössä olevia keinoja, kuten palkkatukea, ei tule unohtaa. Palkkatuen käyttöä on rajoitettu erityisesti julkisella sektorilla, ja työllisyyspalveluiden siirron seurauksena palkkatuen käytössä on haasteita eri puolilla Suomea.

– Työ palkkatuen uudistamiseksi pitää aloittaa, jotta pitkäaikaistyöttömyyttä saataisiin vähennettyä. Palkkatukea voitaisiin uudistaa esimerkiksi siten, että sen avulla pystyttäisiin aidosti luomaan siirtymiä palkkatuetusta lyhytaikaisesti työstä pidempiin työsuhteisiin, Sirviö visioi.