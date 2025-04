Vasemmistoliiton voittoputki Helsingissä on saamassa huikean jatkon. Puolue on ennakkoäänissä kaupungin kolmanneksi suurin puolue 18,8 prosentin kannatuksella. Siinä on 6,2 prosenttiyksikköä enemmän kuin edellisissä kuntavaaleissa.

Vasemmistoliiton puhdejohtaja Minja Koskela on noin 3 500 äänellä Helsingin kolmanneksi suurin ääniharava ennakkoäänissä.

SDP ja kokoomus käyvät erittäin tiukkaa kisaa Helsingin herruudesta. Ne ovat alkuillasta käytännössä tasoissa yli 23 prosentin kannatuksella.

Kaupungin toiseksi suurin puolue vihreät on tässä vaiheessa alamäessä ja jäämässä nyt vasta neljänneksi.

Perussuomalaisten kannatus on lähes puolittunut 5,3 prosenttiin Helsingissä.