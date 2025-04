Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela arvioi kunta- ja aluevaalien tulosten osoittavan, että pääministeri Petteri Orpon (kok.) johtama oikeistohallitus ei nauti kansalaisten luottamusta. Vaalipäivä oli sunnuntaina.

– Vaalitulos on osoitus siitä, että ihmiset ovat saaneet tarpeekseen ja Suomi on kääntynyt vasemmalle. Sen lisäksi, että oikeistohallituksen talouspolitiikan uskottavuus on romahtanut, puuttuu hallitukselta nyt selvästi myös ihmisten mandaatti, Koskela sanoo.

Ennätysten hallitus

”Ihmiset ovat saaneet tarpeekseen ja Suomi on kääntynyt vasemmalle.”

Koskela ennakoi hallitukselle vaikeita aikoja, kun etenkin perussuomalaisten puheiden ja tekojen välinen ristiriita muuttuu koko ajan räikeämmäksi. Samalla vaalien yli pimitetyt leikkaukset tulevat hallitusta vastaan kehysriihessä.

– Perussuomalaiset on pettäneet äänestäjänsä. Valtiovarainministeri Purra ei ole edelleenkään suostunut vastaamaan, miksi hän eduskuntavaalien alla lupasi, että pienituloisilta leikkaaminen ei käy perussuomalaisille, Koskela muistuttaa.

– Kiilusilmäinen leikkauslinja ei ole tuonut Suomeen mitään muuta kuin uuden konkurssiennätyksen ja Euroopan surkeimman työllisyyskehityksen.

Nousua tuloksissa

Koskela pitää vasemmistoliiton vaalivoittoja osoituksena siitä, että johdonmukaiselle ja uskottavalle punavihreälle politiikalle on kasvavaa tilausta. Vasemmistoliiton tulos nousi kuntavaaleissa 1,3 prosenttiyksikköä 9,3:een ja aluevaaleissa1,1 prosenttiyksikköä 9,1:een.

– Vasemmistolla on johdonmukaisin vaihtoehto oikeistohallituksen kurjistamislinjalle. Meidän linjaamme voi luottaa niin talous- ja sosiaalipolitiikassa kuin ympäristö- ja ihmisoikeuskysymyksissä, Koskela sanoo.