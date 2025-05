Englannissa järjestettiin vappupäivänä niin kutsuttu täytevaali, kun valtapuolue labourin kansanedustaja oli joutunut eroamaan lyötyään oman vaalipiirinsä ihmistä. Täytevaaleja pidettiin pienenä osoituksena työväenpuolue labourin asemasta. Siihen nähden tulos oli erittäin karu labourin johtajalle, pääministeri Keir Starmerille.

Oikeistoöyhötyksen voitto

Täytevaali käytiin pohjoisenglantilaisessa Runcorn ja Helsbyn vaalipiirissä. Alue kuuluu labourin niin kutsuttuun punaiseen muuriin eli se on puolueen pitkäaikaisia tukipaikkoja. Alueella asuu suhteellisen vähän maahanmuuttajia.

Vuoden 2024 parlamenttivaaleissa labourin edustaja voitti vaalipiirin yli 50 prosentin ääniosuudella. Toiseksi tullut maahanmuuttovastaisen Reform-puolueen edustaja sai reilut 18 prosenttia äänistä.

Nyt tulos oli labourille katastrofi. Reformin edustaja nousi parlamenttiin vain kuuden äänen erolla. Reformin edustaja sai 38,72 prosenttia ja labourin edustaja 38,7 prosenttia äänistä.

Siinä missä oikeistopopulistien kannatus nousi 20 prosenttiyksikköä, romahti labourin suosio noin 15 prosenttiyksikköä. Huomattavaa on myös se, että vanhan valtapuolueen, konservatiivien, ehdokas jäi seitsemän prosenttiin.

Reformin edustaja kampanjoi maahanmuuttovastaisuudella ja labourin leikkauspolitiikkaa vastaan. Keskustavasemmistolainen hallitus on tehnyt leikkauksia, joita se on sanonut välttämättömiksi. Yksi tällainen on ollut muun muassa eläkeläisille maksettavan talviajan lämmitystuen leikkaus.

Oikeiston puolella Reform on nyt noussut konservatiivien ohi ykkösvaihtoehdoksi.

Labourin Pyrrhoksen voitto

Vaalitulos alleviivaa sitä, mitä monet viime kesän parlamenttivaalien jälkeen sanoivat. Starmer ei voittanut vaaleja omaa hyvyyttään, vaan vastustajien vuoksi.

Britannian vaalijärjestelmässä koko maa on jaettu vaalipiireihin, joista jokaisesta valitaan vain yksi kansanedustaja. Vaalipiirin eniten ääniä saanut ehdokas valitaan ja vie niin sanotusti kaiken.

Parlamenttivaaleissa Reform söi monissa paikoissa konservatiivien äänisaalista, mikä selittää vaalituloksen. Labour sai äänistä alle 34 prosenttia, mutta paikkoja yli 400. Kansanedustajien määrä nousi yli 200:lla.

Vuoden 2019 parlamenttivaalit päättyivät labourin osalta katastrofiin. Silloin puolue sai vain 211 edustajaa parlamenttiin, vaikka ääniä puolue sai 32,1 prosenttia.

Tiivistetysti: labourin yleissuosio nousi vuoden 2019 vaaleista vain 1,6 prosenttiyksikköä, mutta se sai silti jättimäisen enemmistön parlamenttiin. Tämä johtui ennen kaikkea konservatiivien romahduksesta, joka puolestaan johtui Reformin noususta.

Reformia johtaa etenkin EU- ja maahanmuuttovastaisuudella profiloitunut Nigel Farage. Muutamassa vuodessa hän on tehnyt Reformista jäsenmäärältään konservatiiveja suuremman ja nyt myös suositumman.

Vaalien jälkeen

Starmer on esikuntineen puhdistanut puoluetta vasemmistolaisemmasta joukosta. Starmer on halunnut esiintyä maltillisena johtajana, joka tietyllä tavalla tekee kaiken konservatiiveja reilummin.

Britannia jäikin pitkän konservatiivien valtakauden jälkeen huonoon kuntoon, minkä viimeisteli vuonna 2016 tehty päätös erota Euroopan unionista.

Starmerin hallitus on kuitenkin jatkanut talouskurilinjaa, kärjistetysti suurin muutos on ollut pääministerin kravatin väri. Lopputuloksena labourin suosio on romahtanut. Starmerin pelastus löytyy siitä, että seuraavia vaaleja ei Britanniassa tarvitse järjestää vielä moneen vuoteen.

Britanniassa Starmerin vasemmistohallitus on maalannut itsensä nurkkaan: veroja ei haluta korottaa eikä ottaa velkaa. Jäljelle jää leikata menoja muualta eli ottaa jo valmiiksi vähäosaisilta. Se selittää suosion romahduksen, josta nyt pidetty täytevaali oli ensimmäinen osoitus.

Järjestelmä murenee

Britannian vaalitapa on suosinut kaksipuoluejärjestelmän mahteja labouria ja konservatiiveja. Nyt Reformin nousu tuhoaa järjestelmää.

Mielipidemittauksissa Reform on nyt suosituin puolue noin 28 prosentin kannatuksella. Labour ja konservatiivit seuraavat perässä parinkymmenen prosentin kannatuksella.

Kärjistetysti tuollaisen mielipidemittauksen toteutuminen vaaleissa voisi johtaa seuraavaan lopputulokseen: Reformi saisi yli 370 kansanedustajaa ja konservatiivit ja labour molemmat viitisenkymmentä.

Keskustavasemmistolainen hallitus korvautuisi maahanmuuttovastaisella oikeistopopulismilla.

