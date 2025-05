Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela vaatii pääministeri Petteri Orpoa (kok.) suoristamaan hallituksensa rivit, jotta Gazassa toteutettavan kansanmurhan pysäyttämiseksi löydetään aitoja ratkaisuja.

Koskelan mukaan Orpon on kyettävä tänään eduskunnassa kertomaan uskottavasti, mikä hallituksen linja on.

Eduskunta käy tänään torstaina illalla ajankohtaiskeskustelun Gazan tilanteesta. Keskustelun aloitteen on tehnyt 38 opposition kansanedustajaa vasemmistoliiton kansanedustajan Mai Kivelän johdolla.

Presidentti Alexander Stubb, pääministeri Orpo ja ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) vaativat maanantaina julkaistussa valtionjohdon kannanotossa muun muassa Gazan siviilien kärsimyksen loppumista ja sanoivat, että väestön pakkosiirrot ovat sotarikos.

– Hallituspuolueiden kärkipoliitikot käyvät toinen toisensa perään pääministerin ja ulkoministerin selän takana irtisanoutumassa hallituksen linjasta, Koskela ihmettelee.

– Tämä syö kaiken uskottavuuden, ja pääministerin on nyt vastattava, hyväksytäänkö irtiotot hallituksen linjasta.

Hallituspuolue perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jani Mäkelä ilmoitti aiemmin, ettei allekirjoita hallituksen linjaa Gazan suhteen. Samoin on todennut myös kristillisdemokraattisen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Peter Östman.

Myös perussuomalaisten puheenjohtaja, valtiovarainministeri Riikka Purra on korostanut tänään torstaina puolueensa verkkolehdessä Suomen Uutisissa, ettei esimerkiksi kannata Palestiinan tunnustamista.

– Pääministerin ja ulkoministerin on otettava tilanne haltuun, suoristettava hallituksen rivit ja tehtävä enemmän. Nyt on viimeinen hetki, sillä tilanne Gazassa on katastrofaalinen, sanoo Koskela.

Suomi tuki EU:n ulkoministereiden tiistaista päätöstä aloittaa Israelin assosiaatiosopimuksen uudelleenarviointi. Tämä oli Koskelan mukaan tervetullutta, mutta toimia tarvitaan lisää.

– Suomen on heti tunnustettava Palestiinan valtio ja lopetettava kaikki asekauppa Israelin kanssa. Suomen on myös tuettava kaikkia toimia EU-tasolla, joilla Israeliin voidaan vaikuttaa, kuten sanktioiden asettamista Israelin hallinnon jäsenille, Koskela sanoo.