Hämeen Vasemmistoliitto esittää lahtelaista Harri Pikkaraista vasemmistoliiton varapuheenjohtajaksi.

Pikkarainen on akuuttilääketieteen ylilääkäri, Päijät-Hämeen hyvinvointialueen hallituksen jäsen ja toisen kauden aluevaltuutettu. Viime aluevaaleissa hän tuli valituksi Päijät-Hämeen aluevaltuustoon maakunnan toiseksi suurimmalla äänimäärällä.

Pikkarainen on myös kaupunginvaltuutettuna Lahdessa sekä toimii Lahden seudun Vasemmiston puheenjohtajana.

ILMOITUS ILMOITUS

”Vasemmistoliitto on paitsi perinteinen työväenpuolue, myös kaikkien työssäkäyvien puolue.”

”Kaikkien työssäkäyvien puolue”

52-vuotias Pikkarainen arvioi tuovansa mukanaan puoluejohtoon paitsi vahvaa elämänkokemusta, myös uusia ajatuksia vasemmiston toimintaan.

– Vasemmistoliitto on koko kansan puolue, jonka keskeinen tehtävä on ylläpitää hyvinvointiyhteiskuntaa ja tehdä sosiaalisesti kestävää talouspolitiikkaa, hän sanoo.

– Vasemmistoliitto on paitsi perinteinen työväenpuolue, myös kaikkien työssäkäyvien puolue. Yhteiskunnan tehtävä on huolehtia myös vähäosaisista ja niistä, joiden ääni ei muuten kuulu.

”Rakentava ja sanavalmis”

Pikkaraisen mielestä vasemmistoliitto on kaikkien puolue, niin maakuntien ja kaupunkien, naisten ja miesten. Yhdistävä tekijä on inhimillinen arvopohja, jossa jokainen on arvokas.

– Ihmisoikeudet kuuluvat kaikille, eivätkä ne riipu maailmanpoliittisesta tilanteesta, Pikkarainen painottaa.

Hämeen Vasemmistoliiton puheenjohtaja Sari Auvinen sanoo, että Pikkarainen tunnetaan Hämeessä yhteistyökykyisenä ja ahkerana vaikuttajana.

– Hän on rakentava ja sanavalmis ja toisi puoluejohtoon laajaa ymmärrystä koko Suomen asioista, Auvinen toteaa.

Vasemmistoliitto valitsee puoluejohdon marraskuussa Vantaalla pidettävässä puoluekokouksessa. Aiemmin varapuheenjohtajaehdokkaiksi ovat ilmoittautuneet oululainen Jessi Jokelainen ja kajaanilainen Miikka Kortelainen. Varapuheenjohtajia valitaan kolme.

Lisäksi nykyinen puolueen puheenjohtaja Minja Koskela on ilmoittanut haluavansa jatkaa tehtävässään.