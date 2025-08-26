Vasemmistoliiton kansanedustaja ja puheenjohtaja Minja Koskela kritisoi kovin sanoin pääministeri Petteri Orpon (kok.) oikeistohallituksen rikkaita suosivaa politiikkaa. Koskela viittaa tänään julkaistuun Kalevi Sorsa -säätiön selvitykseen, jonka mukaan hallituksen ensi vuoden veroalet hyödyttävät kaikkein eniten kaikkein suurtuloisimpia ihmisiä.

Miljoonatuloisille se merkitsee ensi vuonna keskimäärin 130 000 euron veroalea.

– Tulokset tuskin yllättivät ketään, kaikkein vähiten hallitusta, joka on tehnyt politiikkaansa koko ajan suurituloiset edellä. Pienituloisilta on leikattu systemaattisesti, mutta rikkaiden veroalet rahoitetaan velaksi. Ei tällä ole mitään tekemistä vastuullisen talouspolitiikan kanssa, Koskela sanoo.

Miten kukaan voi perustella tällaista itselleen millään uskottavalla argumentilla, vaikka olisi miten oikeistolainen?

Köyhät pakotetaan kodeistaan

Kalevi Sorsa -säätiön selvityksen mukaan hallituksen kehysriihessä päättämistä veroaleista hyötyvät kaikkein eniten yli miljoona euroa tienaavat ihmiset.

– Toisin sanoen samaan aikaan, kun pienituloisia pakotetaan muuttamaan kodeistaan ja lapsia ajetaan leipäjonoihin, saavat miljoonatuloiset ensi vuonna yhteensä yli 25 miljoonan euron veroalen. En ymmärrä, miten kukaan voi perustella tällaista itselleen millään uskottavalla argumentilla, vaikka olisi miten oikeistolainen, Koskela sanoo.

”Toiveajattelua”

Koskela muistuttaa, että kyse ei ole vahingosta, vaan hallituksen valinnasta. Koskelan mukaan hallitus on alusta asti valinnut leikata sosiaaliturvaa, vaikka tiesi, että leikkaukset ajavat ihmisiä ahdinkoon.

Samaan aikaan hallitus on valinnut palkita rikkaita, vaikka tiesi, että se kaventaa valtion tuloja ja pakottaa uusiin leikkauksiin.

– Hallitus on perustellut esimerkiksi marginaaliveroalea kasvulla. Tämä on silkkaa toiveajattelua. Tämän hallituksen päätöksillä Suomessa ei kasva mikään muu kuin köyhyys, työttömyys, asunnottomuus ja nälkä, Koskela sanoo.