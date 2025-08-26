Suomen työttömyys on heikentynyt entisestään. Työttömänä oli heinäkuussa 269 000 henkeä eli 40 000 edellisvuotta enemmän. Työttömyysasteen trendi nousi rajusti ja päätyi peräti 9,6 prosenttiin. Sitä korkeammalla työttömyysasteen trendi oli viimeksi yli neljännesvuosisata sitten.
– Suomi ohittaa todennäköisesti Espanjan vuoden kolmannella neljänneksellä työttömyysastevertailussa ja nousee EU:n korkeimman työttömyyden maaksi. Heinäkuussa työttömyysasteen trendiluku jo 9,6 prosenttia. Kaksinumeroinen työttömyysaste häämöttää. On tämä kamalaa katsottavaa, tiivisti BIOS-tutkimusyksikön ekonomisti Jussi Ahokas Bluesky-palvelussa.
— Jussi Ahokas (@ahokasjaj.bsky.social) 26. elokuuta 2025 klo 9.05
Ahokas on tiistaiaamuna muistuttanut myös toukokuussa 2023 KU:lle antamastaan haastattelusta. Siinä hän tiivisti, että hallitus saattaa valtiovarainministeriön laskelmissa luoda 100 000 työpaikkaa, mutta lopputulos voi olla tyystin eri.
Nyt tilanne on se, että VM:n laskelmissa on 90 000 uutta työllistä, mutta todellisuudessa työttömiä on noin 60 000 enemmän kuin hallituksen aloittaessa.
– Työttömyyden päästäminen näin korkeaksi on paitsi inhimillisesti kestämätöntä niin myös huonoa talouspolitiikkaa työn tarjonnan näkökulmasta. Taloushistoriasta tiedetään, että työttömyyden pitkittyessä moni ihminen syrjäytetään pysyvämmin työmarkkinoilta, tiivistää Uuden talousajattelun keskuksen asiantuntija Antti Alaja.
— Antti Alaja (@alajanantti.bsky.social) 26. elokuuta 2025 klo 9.31