Vasemmistoliiton kansanedustaja Mai Kivelä arvioi, että pääministeri Petteri Orpon (kok.) johtama oikeistohallitus hyysää rikkaita ystäviään.
– Hallituksen kaavailemat veroalet hyödyttävät huomattavasti eniten kaikista suurituloisimpia, samaan aikaan kun kriittisestä sosiaaliturvasta leikataan, Kivelä sanoo tiedotteessaan tiistaina iltapäivällä.
– Mikäli jollekulle ei ollut jo selvää: tämän hallituksen politiikkaa ohjaa puhtaasti oikeistolainen luokkapolitiikka, jossa rikkaista pidetään huolta köyhien kustannuksella.
”Hallitus on koko tämän ajan kivenkovaa väittänyt, että näitä leikkauksia on ollut aivan pakko.”
Kivelä viittaa tänään tiistaina julkaistuun Kalevi Sorsa -säätiön tutkimukseen, jonka mukaan hallituksen suunnittelemat veroalet hyödyttävät Suomen suurituloisinta kymmenystä huomattavasti muita tuloluokkia enemmän. Yli miljoona euroa vuodessa tienaaville jäisi keskimäärin 130 000 euroa lisää käteen.
– Seurauksena tuloerot kasvavat ja eriarvoisuus syvenee. Hallitus romuttaa suomalaisen hyvinvointivaltion perusteita, Kivelä jatkaa.
Hän muistuttaa siitä, että samaan aikaan, kun hallituksen sosiaaliturvaleikkaukset sysäävät köyhyyteen 110 000 ihmistä ja ovat kääntäneet asunnottomuuden kasvuun, suurituloisimmalle kymmenykselle jää käteen keskimäärin 1 553 euroa lisää vuodessa.
Muille tulokymmenyksille jää käteen noin viidennes tästä, eli 331 euroa vuodessa. Veroale siis moninkertaistuu tuloluokan kasvaessa. Raportin mukaan veroalen peruminen vahvistaisi julkista taloutta sadoilla miljoonilla euroilla.
– Hallitus leikkaa sosiaaliturvasta ja asumistuesta sekä jäädyttää etuuksien indeksikorotuksia. Hallitus pakottaa yhä useampia toimeentulotuen piiriin. Hallitus on koko tämän ajan kivenkovaa väittänyt, että näitä leikkauksia on ollut aivan pakko tehdä sopeuttamisen nimissä. Näiltä perusteluilta murenee pohja, kun nyt pystytäänkin antamaan rikkaille ystäville tällaisia veroaleja, Kivelä sanoo.
– Hallituksen toiminta on häikäilemätöntä ja häpeällistä. Tulevassa budjettiriihessä tulee kääntää suuntaa. Oikeudenmukainen talouspolitiikka lienee kuitenkin tältä hallitukselta liikaa vaadittu.