Vasemmistoliiton varapuheenjohtaja Minna Minkkinen ei hae jatkoa pestilleen. Hän tiedotti asiasta tänään keskiviikkona.

– Olen saanut olla osa suomen parhaan puolueen puoluejohtoa varapuheenjohtajana viimeiset kuusi vuotta. Vuodet ovat olleet itselleni poliittisesti ja henkilökohtaisesti merkittävät, hän toteaa.

– Kuusi vuotta nuoren, dynaamisen punavihreän puolueen johdossa on riittävästi.

”Nato-päätös oli aivan poikkeuksellinen Suomen ja vasemmistoliiton historiassa.”

Hallituksessa ja oppositiossa

Minkkinen ehti olla yksi vasemmistoliiton kolmesta varapuheenjohtajasta vasemmistoliiton ollessa sekä hallituksessa että oppositiossa.

– Aikamoista oli olla koronavuosina osa sitä porukkaa, joka maan johdossa pyrki ratkaisemaan tilannetta samalla, kun itse kävi lähitöissä tuntien huolta niin maan kuin lastensuojelun asiakkaiden tilanteesta, hän kuvailee ensimmäistä kauttaan varapuheenjohtajana. .

– Aikamoista oli myös olla osa puoluejohtoa, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan ja ulko-ja turvallisuuspolitiikasta tuli pitkästä aikaa kahvipöytäkeskustelua. Nato-päätös oli aivan poikkeuksellinen Suomen ja vasemmistoliiton historiassa.

Vaikein hetkipuoluejohdossa hänelle oli hoitajiin kohdistuneet pakkotyölain käsittely.

Työ jatkuu

Omista vastuistaan puolueessa Minkkinen nostaa esiin päihde-ja riippuvuuspoliittisen ohjelman ohjelmatyön johtamisen.

– Kesken on jäänyt vielä lastensuojelun tulevaisuuden linjaava poliittinen ohjelma, hän sanoo.

– Tässä ajassa tarvitaan rohkeaa vasemmistolaista sosiaalipoliittista keskustelua, jossa uskalletaan linjata tulevaisuutta.

Hän toteaa, ettei ole jättämässä puolueessa tehtävää työtä. Hän muun muassa jatkaa Tampereella kaupunginvaltuutettuna.

– Olen ollut tässä liikkeessä kohta 20 vuotta ja ajattelin olla myös seuraavat 20 vuotta, koska tämä on mun koti, hän sanoo.

Vasemmistoliiton uusi puoluejohto valitaan marraskuussa puoluekokouksessa Vantaalla. Puolueen puheenjohtaja Minja Koskela on ilmoittanut kiinnostuksestaan jatkaa tehtävässä. Varapuheenjohtajiksi ovat asettuneet ehdolle oululainen kansanedustaja Jessi Jokelainen, kajaanilainen puoluevaltuuston puheenjohtaja Miikka Kortelainen ja lahtelainen aluepoliitikko Harri Pikkarainen.

Tällä hetkellä varapuheenjohtajina ovat Minkkisen ohella helsinkiläinen kansanedustaja Veronika Honkasalo sekä pyhäjärveläinen ääniharava Jouni Jussinniemi.